Véget ért az elmúlt évek hazai labdarúgó-sikersztorija

Búcsúzóul Bognár György még hozott egy, az elmúlt két évre jellemző kiváló döntést: először jelölte NB I-es meccsen kezdőcsapatba a tizenkilenc éves Gyurkits Gergőt, aki nagyszerű góllal hálálta meg a bizalmat.

Volt bemutatkozó a Ferencvárosban is az NB I utolsó fordulójában: Gyirmóton a 74. percben beállt a bajnokcsapatba a tizenhét éves ifjabb Lisztes Krisztián. A fiatal játékos, akinek apja is a zöld-fehérektől indulva futott be nagyszerű karriert, győztes csapat tagjaként debütált, ráadásul szombati szereplésével ő is magyar bajnoknak mondhatja magát.

A Fradi első helye mellett már a Fehérvár negyedik pozíciója is biztos volt a forduló előtt, szombati vereségével pedig eldőlt, hogy a Gyirmót utolsó, tizenkettedik helyen zárta a bajnokságot.

NB I, 33. forduló

Mol Fehérvár–Paks 2-2

Gyirmót–Ferencváros 1-2

Pénteki eredmény: Mezőkövesd–Újpest 2-3

Borítókép: Bognár István télen távozott Paksról, a következő idényben már apja sem áll a klub alkalmazásában (Fotó: Bors/Végh István)