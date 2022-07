Az eltávozott gólkirálya nélkül is nyerni tudott a rajton a Paks

Az első percek a vendégeké voltak, néhányszor csak kevésen múlt a vezető góljuk, de negyedóra elteltével a Paks is jelentkezett helyzetekkel. Sőt, a házigazda át is vette az irányítást, egyre inkább a fehérvári kapu előtt zajlott a játék. Félóra elteltével viszont a hazai kapusnak, Nagy Gergelynek kellett bemutatnia bravúrt Zivzivadze lövésénél. Változatossá vált a mérkőzés, és a hazai csapat ekkor szerzett gólt: a 43. percben Heistertől Haraszti elvette a labdát a jobb oldalon, nagyszerűen adott a középen kilépő Ádám-utód Varga Barnabás elé, aki átvette a labdát, majd elhúzta jobbra a kivetődő kapus mellett, és higgadtan a kapuba gurította – 1-0.

Fotó: Tolnai Népújság/Makovics Kornél

Nagyon közel állt az egyenlítéshez a Mol Fehérvár a második félidő elején, ám Kodró 12 méterről centikkel ugyan, de eltévesztette a jobb alsó sarkot. Az 51. percben Szabó Bálint szép lövőcsellel indította a bal oldalon a védelem mögé kerülő Szabó Jánost, ő Böléhez adott, aki előbb Fiolát találta majd, lekészítette a labdát Windeckernek, aki kivárt egy ütemet, és utána 10 méterről a hálóba bombázott – 2-0.

Érthető volt, hogy Michael Boris, a Vidi vezetőedzője hármat is cserélt egyszerre, nyilván nem azt várta a csapatától, amit látott. Ment ugyan az eredmény után szorgalmasan, ám a házigazdáik kontráiban jóval több veszély rejlett. Ezzel együtt egyre inkább beszorult a kapuja elé a Paks, a 65. percben Kodró gólba tartó lövése saját csapattársáról vágódott szögletre. Ekkor Waltner Róbert is hármat cserélt, rá is fért a csapatára frissítés. És ez jót tett a házigazdának, mert kiegyenlítette a játék képét. Persze a Fehérvár még nem adta fel, a 82. percben Kodró bombáját hatástalanította bravúrral Nagy Gergely, majd Zivzivadze 3 méteres fejesét védte a kapus. A másik oldalon Sajbán talált centikkel a bal alsó sarok mellé, a hosszabbításban pedig Szabó János közeli fejesét hárította Kovács Dániel, a vendégek kapusa. Akadt tehát bőven esemény a hajrában is, az eredmény azonban nem változott: nem érezte az eltávozott Ádám Martin hiányát a Paks, megérdemelten nyert 2-0-ra, és megőrizte nyári veretlenégét.

NB I, 1. forduló

Péntek

Bp. Honvéd–Zalaegerszeg 0-1 (0-0), Bozsik Aréna, 4084 néző, jv.: Bogár. Gólszerző: Meshack (47.)

Szombat

Kecskemét–Vasas 0-0, Széktói-stadion, 2527 néző, jv.: Erdős. Kiállítva: Sági (38.)

Újpest–Mezőkövesd 1-1 (1-0), Szusza Ferenc Stadion, 3023 néző, jv.: Pintér Cs. Gólszerző: Katona (35.), illetve Jurina (65.)

Vasárnap

Kisvárda–Debrecen 2-2 (0-0), Kisvárda, 2500 néző, jv.: Berke. Gólszerző: Camaj (11.esből 50.), Makowski (87.), illetve Dzsudzsák (85.), Bárány (93.)

Paks–Mol Fehérvár 2-0 (1-0), Paks, 2000 néző, jv.: Bognár T. Gólszerző: Varga B. (43.), Windecker (51.)

Ferencváros–Puskás Akadémia 20.30 (M4 Sport)

Borítókép: Paksi gólöröm, ilyet az előző évadban is sokat láthattunk (Fotó: Tolnai Népújság/Makovics Kornél)