Alcaraz varázslata, maga sem tudja, hogy csinálta

A tizenkilenc éves Alcaraz a férfi főtábla legfiatalabb játékosa, de már tavaly is nagyot villantott New Yorkban, akkor a negyeddöntőig jutott. Most ez már papírforma lenne.

Az első fordulóban azért megizzasztotta a szintén nagyon tehetséges, korábbi junior-világelső Sebastián Báez, az első két szettben lett volna esélye a huszonegy éves argentinnek, de végül mindkettőt a spanyol nyerte 7:5-re.

Volt, hogy Alcaraz láb közötti ütéssel hárított bréklabdát.

– Fogalmam sincs, hogy csináltam – ismerte el erről az ütésről Alcaraz honfitársának, a korábbi világbajnok Alex Corretjának a találkozó után.

Sajnos a meccs nem kapta meg a befejezést, amit megérdemelt, Báez görcsölni kezdett, és a harmadik szettben feladta a találkozót.

Ha már feladás: ez sokkal inkább jellemző a franciák flegma botrányhősére, Benoit Paire-re. A sorsolás nem volt kegyes hozzá, a hetedik kiemelt Cameron Norrie ellen be is kezdett egy 0:6-tal.

A második szettben odatette magát Paire, de tie breakben ezt is Norrie nyerte. A brit ezek után már nem engedett játékot a franciának, habár ez a megszokott szófordulat nem biztos, hogy alkalmazható erre az esetre. Paire motivációjáról sokat elárult, hogy az utolsó térfélcserénél már összepakolt, mielőtt visszatért volna a pályára.

Sima sikerrel kezdett a női világelső, Iga Swiatek, akire a második fordulóban már komolyabb teszt vár. Bár Sloane Stephens még a női mezőny mércéjével mérve is rendkívül rapszodikus játékos, személyében mégiscsak a 2017-es US Open-bajnok ellen folytatja szereplését Swiatek.