Négyen maradtak a világelsőségre hajtók a US Openen

Cicipasz igyekezett összeszedni magát, a harmadik szettet megnyerte, és a negyedikben is brékelőnye volt. Fordítani mégsem tudott, a világranglistán 94. helyen álló Galán élete legnagyobb győzelmét aratta, és váratlanul hamar kihúzott egy nevet a világelsőségre hajtók közül. Cicipasz búcsúja után Danyiil Medvegyev, Casper Ruud, Rafael Nadal és Carlos Alcaraz maradt versenyben, az előbbi kettő megnyerte az első fordulós meccsét New Yorkban, a két spanyol a keddi programban mutatkozik be.

– Nagyon motivált voltam, de semmi sem a tervek szerint alakult. Néha ezt el kell tudni engedni, de az esélyeim most csökkentek a világelsőségre. A szerváimat lassúnak éreztem, de a számok azt mutatják, hogy nem ezzel volt a gond – kereste a magyarázatot a görög.

Folytatódik Brandon Holt tündérmeséje, az amerikai játékos tizedik kiemelt honfitársát, Taylor Fritzet győzte le. Búcsúzott még néhány kiemelt, többek között Fucsovics Márton és a 2012-es bajnok Andy Murray jóvoltából. Kiesett a 2020-as US Open-bajnok Dominic Thiem is, igaz, a hosszú kihagyás után visszakapaszkodni próbáló osztrák nem is volt esélyes a néhány hete Kanadában mesterversenyt nyert Pablo Carreno Busta ellen.

A nők között kevésbé meglepő, hogy volt nagy meglepetés, éppen a Carreno Bustához hasonlóan kanadai tornagyőztes, korábbi kétszeres Grand Slam-bajnok Simona Halep búcsúzott a húszéves ukrán, Daria Sznigur ellen, hiába nyerte a második játszmát 6:0-ra a román. Az ukrán kokárdával játszó, győzelmét zokogva háború sújtotta hazájának ajánló Sznigur sohasem járt még a legjobb száz között a világranglistán, és ez az első főtáblás győzelme WTA-szinten, nem véletlenül fogadta hitetlenkedve a sikerét. Persze tavaly is a selejtezőből nyerte meg Emma Raducanu a női tornát...

Kiesett a tizedik kiemelt Daria Kaszatkina is, ez Gálfi Dalmának lehet jó hír, hiszen így a tizedik kiemelt teniszező helyett papíron gyengébb rivális, a brit Harriet Dart vár rá a második fordulóban. Az elmúlt hónapokban az egyik legjobb formát mutató női teniszező, a brazil Beatriz Haddad Maia viszont a lehető legmagabiztosabban, vesztett játék nélkül érvényesítette a papírformát.