Alcarazt csak a királyi telefonhívás zökkentette ki

Medvegyev és Nadal is sérült Hétfőn megkezdődött a salakszezon, amelynek csúcspontja a május 22-én rajtoló Roland Garros lesz. A borítás koronázott királya, Rafael Nadal viszont bordatörése miatt kihagyja a következő heteket, és így tesz sérvműtétje miatt a világranglista második helyezettje, Danyiil Medvegyev is, aki egyébként nem ápol túl jó barátságot a salakkal. Jövő héten, Monte-Carlóban viszont visszatér a mezőnybe Novak Djokovics, aki oltatlansága miatt eddig csak egyetlen tornán indult 2022-ben. A szerb játékos a hétfőn kiadott ATP-rangsorban is az élen áll, Medvegyev, a harmadik helyre visszakapaszkodó Alexander Zverev és Nadal előtt. Fucsovics Márton két helyet hátracsúszott, az 57. pozíciót foglalja el. A nők között Iga Swiatek vette át a visszavonult Ashleigh Barty első helyét. Majdnem tíz év után ismét három magyar játékost jegyeznek a legjobb száz között: Bondár Anna a 73., Udvardy Panna a 84., Gálfi Dalma a 97. helyen áll.