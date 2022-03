Djokovicsnak igazat adott, mától ő a világ első számú női teniszezője

Az akkor 19 éves lengyel játékost megrohamozta a sajtó, mindenki a titokra volt kíváncsi. A junior Grand Slam-trófeákat begyűjtő fiatal lengyel nem akart feleslegesen okoskodni, Novak Djokovicsnak tulajdonította a megfejtést. Így fogalmazott. – Djokovics többször is megmondta, hogy mindenki megtanulhat teniszezni, az erőnlét is fejleszthető, de ahhoz, hogy valaki nagy bajnok legyen, mentálisan kell összeszedettnek lennie. Szerintem is ez a lényeg – összegzett Swiatek. Majd elkezdte méltatni a lengyel sportpszichológusát, aki nemcsak a pályán tanította meg érettebben viselkedni, hanem az életben való boldogulását is elősegítette. Daria Abramowicznak járt a köszönet, és persze Novak Djokovicsnak, aki ráirányította a figyelmét a mentális érettségre.

Fotó: AFP/Matthew Stockman

A Roland Garroson nyert győzelme után Swiateket az év végén a női mezőny legtöbbet fejlődött játékosának választották. Lenyűgöző szezonja volt tavaly, győzött Adelaide-ben és Rómában, ugyan nem nyert újabb jelentős címet, de ő volt az egyetlen nő, aki mind a négy Grand Slam-versenyen legalább a 16 közé jutott. Aztán bejutott az idei Australian Open elődöntőjébe.

A múlt héten kedden késő este az egyik stábtagja közölte vele a hírt, hogy a világelső Ash Barty visszavonul. Felcsillant előtte a lehetőség, hogy ő lehet a világ első számú játékosa, és élt is ezzel.

Jelenleg a WTA legjobb formában lévő játékosa. Pályafutása legjobb szakaszának a gyümölcseit élvezheti, 12 győztes mérkőzés van a háta mögött, már 21 győzelmet számlál az idén, Dohában és Indian Wellsben WTA 1000-es versenyen diadalmaskodott.

Fotó: EPA/ERIK S. LESSER

Swiatek a történelem 10. legfiatalabb első számú játékosa. A jelenleg is aktívak mezőnyében – Venus Williams (2002), Serena Williams (2002), Clijsters (2003), Victoria Azarenka (2012), Angelique Kerber (2016), Karolina Pliskova (2017), Garbiñe Muguruza (2017), Simona Halep (2017), Naomi Oszaka (2019), Swiatek (2022) – ő a tizedik játékos, aki felért a csúcsra.

És ha észben tartja Djokovics és a sportpszichológusa intelmeit, akkor még sokáig ott is maradhat.