Az újonc és a címvédő rangadót játszik a bajnokság folytatásában

– Nagyon jó csapattal találkozunk – állapította meg a nyilvánvalót Vágó Levente, a Kecskemét csapatkapitánya a klub honlapjának nyilatkozva. – Az biztos, hogy ha hibázunk, azt a Fradi kegyetlenül kihasználja majd, ebben a tekintetben magasan a legjobb csapat a mezőnyben. Nemzetközi szinten is, nemhogy az NB I-ben. Éppen ezért készülünk arra, hogy stabilak legyünk, mindenki kellően élesen, a legjobb állapotban fusson ki a pályára. Még ha lenne is gyenge pontja a Fradinak, és azt mi esetleg kihasználnánk, ahhoz is száz százalékon felül kellene teljesítenünk. Ugyanakkor a Ferencvárosról szólva nem is lehet gyenge pontokról beszélni, teljesen mindegy, hogy milyen összeállításban lép pályára, remek játékosok alkotják.

Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

Az biztos, hogy a két csapat telt ház előtt találkozik majd vasárnap délután, a Fradi látogatása futball-lázat okozott Kecskeméten. Nagy valószínűséggel sokan lesznek kíváncsiak a DVSC és a Bp. Honvéd mérkőzésére is, hiszen Debrecenben új időszámítás kezdődött. A bajnoki szünetben az átmenetileg megbízott Dombi Tibor után Szrdjan Blagojevicset nevezték ki a Loki vezetőedzőjének, aki a hatodik külföldi szakember a klub életében, de az első szerb nemzetiségű. Kérdés, a 49 éves edző képes-e meglódítani a Loki szekerét, amely kilenc forduló alatt csak egyszer tudott nyerni. Nincs jó helyzetben a Bp. Honvéd sem, bár mellette szól, hogy az előző három bajnokiján nem kapott gólt, 306 perce érintetlen a hálója, és a DVSC manapság nem a gólokban gazdag meccseiről híres. Bemutatkozott egy másik új edző is, bár Kuttor Attila valójában visszatért Mezőkövesdre, ahonnan két éve kellett távoznia. A csapata tegnap a Paksot fogadta, és bár a 35. másodpercben vezetést szerzett, a végig jobban játszó Paks megérdemelten nyert 2-1-re.