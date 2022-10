„Felháborító!” – kifakadt a Barcelona edzője

Amíg barcelonai oldalon bosszankodtak, az Inter először ünnepelhetett igazán fontos sikert az idényben, miután a bajnokságban eddig valamennyi rangadóját elveszítette a klub. A győztes gól szerzője, a meccs legjobbjának is megválasztott Hakan Calhanoglu nem is titkolta, hogy az edzőjükért, Simone Inzaghiért is küzdöttek.

– Megmutattuk, mire vagyunk képesek, mindenki keményen dolgozott a pályán, és végrehajtottuk, amit elterveztünk. Az edző láthatta, hogy mellette állunk, hogy mennyire küzd érte is a csapat.

Maga Inzaghi visszafogottabban ünnepelt, és leszögezte, hogy nem foglalkozik az elküldéséről szóló pletykákkal.

– A világ egyik legerősebb csapatát győztük le, pedig Brozovic és Lukaku nélkül játszottunk. Nagyszerű meccset játszottunk, de még nem értünk el semmit, habár a Barcelona legyőzése nem gyakori. A következő lépés, hogy kiegyensúlyozottan tudjuk hozni az eredményeket, hiszen mindenkinél jobban tudjuk, hogy javítanunk kell. Folytatom a munkát, az elmúlt tizenöt hónapban a stábbal és a játékosokkal együtt nagyszerű dolgokat értünk el – fogalmazott az olasz szakember.

Bajnokok Ligája, C csoport, 3. forduló Internazionale–Barcelona 1-0

Bayern München–Viktoria Plzen 5-0. Az állás: 1. Bayern 9 pont, 2. Inter 6, 3. Barcelona 3, 4. Plzen 0.

Borítókép: Pedri és a Barcelona elbukott Milánóban (Fotó: MTI/AP/Luca Bruno)