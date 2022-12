Elhunyt a brazilok háromszoros világbajnok legendája

Érdekes a legendák sorsa, az idő ugyanis nem nekik dolgozik. Többen felélesztették azt az értelmetlen vitát, hogy ki volt minden idők legjobbja, ami azért értelmetlen, mert nem igazságos. Szerencsések azok a korosztályok, amelyek élvezhették egy-egy „a világ valaha legjobbja” játékát. És még szerencsésebbek azok, akiknek ebben a televízió is segített, mert ők így nemcsak a saját szűkebb környezetük, hanem a földkerekség összes klasszisát rendszeresen megcsodálhatták. Így aztán nem csupán az idő, hanem a technika is előtérbe tolja az utóbbi mintegy hetven év zsenijeit, és ezért kardoskodik a túlnyomó többség Pelé, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Diego Maradona vagy éppen a brazil Ronaldo társaságában napjainkhoz érve Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi mellett.

Ugyanakkor Pelé tényleg nem volt akárki. Edson Arantes do Nascimento néven látta meg a napvilágot 1940. október 23-án, 15 évesen debütált a Santos FC felnőttcsapatában, és pályafutása során egészen a legvégéig nem is játszott más klubban; 1975-ben két évre még elszegődött a New York Cosmos szolgálatába, hogy Észak-Amerikában is népszerűsítse a hagyományos labdarúgást. Háromszor nyert világbajnokságot, 1958-ban még kiskorúként vehette át sírva az aranyérmet, négy évvel később már világklasszisnak számított, 1970-ben pedig sokak szerint a világ valaha összeállt legjobb csapatának a tagjaként ért fel a csúcsra a brazil válogatottban. Érdekesség, hogy Mário Zagallo az elsőnél csapattársa, a harmadiknál pedig már szövetségi kapitánya volt a Fekete Gyöngyszemnek.

Nagy és örökre nyitott kérdés marad, hogy hány gólt szerzett a pályafutása során.

Egyes források szerint 1390 mérkőzésen 767-szer talált a soros ellenfelek kapujába, mások 776-ról tudnak, ugyanakkor Brazíliában bélyeget adtak ki, amikor állítólag már ezer gól állt a neve mellett.

Az eltérés abból adódhat, hogy az utóbbi számítás az akkoriban gyakran követhetetlen barátságos klubmeccseket is figyelembe vette. Teljesen mindegy, mindegyik szám lenyűgöző, tehát az kétségtelen, hogy Pelé valóban ott van a világ valaha volt legjobbjai között. Olyan sztárok, mint Ronaldo, Zico, Ronaldinho és Romario mindig is őt nevezték a legnagyobbnak, de hát ők is brazilok, érthető az elfogultságuk. Aki látta, az biztos, hogy földöntúli lényként beszél róla, mindenesetre ő az, aki a televízió világszintű térnyerésekor az első óriási szupersztárrá vált. Rengeteg rekordot állított fel, ezek közül néhány ma is áll.

Túlélte első nagy kihívóját, Diego Maradonát, de a katari világbajnokság alatt már a kórházból figyelte azokat, akik az ő magasságába törtek. Tavaly szeptemberben diagnosztizáltak Pelénél vastagbélrákot, emiatt folyamatosan kezelésre szorult. Idén decemberben aggasztó hírek lepték el a médiát, miszerint a szervezete nem reagál a kemoterápiás ellátásra, ezért már csak hospice-ellátásban részesül. A háromszoros világbajnok legenda szervezete csütörtökön végleg feladta a harcot, Pelé 82 évet élt.

Borítókép: Pelé (Fotó: Franck Fife)