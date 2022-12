Haláleset Katarban, szörnyű tragédia rázta meg a vb-t

A 48 éves Grant Wahl halálhírét az Egyesült Államok Labdarúgó-szövetsége is megerősítette a Twitteren, ahol azt írták: az egész amerikai futballtársadalom szíve megszakadt, amikor értesültek az újságíró elvesztéséről.

Mint arról az MTI beszámolt, Wahl nyolcadszor tudósított a helyszínről labdarúgó-vb-t. Az AP hírügynökség szerint hétfőn azt írta, hogy kórházban járt. „Három hét kevés alvással, sok stresszel és munkával ezt okozhatja” – közölte akkor. A klinikán azt mondták neki, hogy nem koronavírus okozza a tüneteit, valószínűleg hörghurutja van.

„Kaptam antibiotikumot és egy köhögés elleni szirupot, néhány órával később egy kicsit jobban vagyok, de nem jól” – jelezte Grant Wahl, aki többek között a Sports Illustratednek és a CBS-nek dolgozott, s pénteken este még üzenetet írt a Twitterre, amikor a hollandok a rendes játékidő utolsó pillanataiban kiegyenlítettek.

„Egy hihetetlen gól rögzített helyzetből” – írta, percekkel később pedig rosszul lett.

Gianni Infantino, a nemzetközi szövetség (FIFA) elnöke együttérzését fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak. „Imádta a futballt – írta szombat reggeli közleményében. – A FIFA és a labdarúgótársadalom nevében őszinte részvétemet fejezem ki a feleségének, a családjának és a barátainak.”

Gyanús az újságíró halála?

A nemzetközi sajtóban több cikk is azt fejtegeti, hogy Wahl halála gyanús körülmények között következett be. Az elhunyt újságíró bátyja, Eric szerint Wahl tökéletes egészségügyi állapotnak örvendett, ugyanakkor a tevékenysége sokak szemét szúrhatta Katarban, hiszen rendszeresen kritizálta a szervezőket a bevándorló munkások halálesetei miatt, a Daily Mail pedig arról ír, hogy az országban üldözött szivárványos jelképet megjelenítő pólóban is dolgozott a médiaközpontban.

Az összetört fivér, Eric szerint a gyilkosság sincs kizárva, mások az orvosi ellátás hiányosságait is számon kérik, Wahlt ugyanis mentő helyett állítólag Uberrel szállították kórházba.

Itt talál meg mindent, amit a katari vb-ről tudni érdemes: https://magyarnemzet.hu/futball-vb-2022

Borítókép: A FIFA által közreadott képen a trófea a színpadon a 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság európai csoportbeosztásának sorsolása előtt Zürichben 2020. december 7-én (Fotó: MTI/EPA/FIFA/Kurt Schorrer)