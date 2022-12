Legutóbb majdnem összeverekedtek, ma újra találkoznak a Népligetben

A nyáron távozó Ambros Martín nem most éli a legszebb napjait a Győr vezetőedzőjeként: legutóbb tizenegy éve, a 2010/11-es szezonban fordult elő, hogy a Győr két csoportmeccset is elveszítsen a BL „alapszakaszában”: akkor a dán Randers és az osztrák Hypo, idén ősszel a francia Metz mellett a román Rapid Bucuresti is legyőzte az ETO-t. A győriek keretéből Jelena Despotovics, Kari Brattset, Veronica Kristiansen és Ana Gros is hiányzott a román fővárosban, és a Népligetben sem látjuk ma őket.

A Fradiból Győrbe igazolt játékosokat annál inkább: a vidéki zöld-fehér csapat előszeretettel vásárolt játékosokat a fővárosiaktól, 2019 óta Faluvégi Dorottya, Lukács Viktória, Schatzl Nadine és az azóta már Dániába kölcsönadott Háfra Noémi klubváltása borzolta a szurkolók kedélyeit, no meg a két edző, Elek és Martín látványos népligeti afférja idén áprilisban.

Hasonló túlfűtött jelenet ma este nem valószínű, jó esetben ezúttal a játék lesz a fókuszban.