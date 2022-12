Messi ezzel a góllal Maradona mellé lépett + videó

Messi a félpályától, az oldalvonal mellől indult meg a harmadik gól előtt a Horvátország elleni elődöntőben. Josko Gvardiol, a horvátok még csak 20 éves középhátvédje, akit méltán tartanak az egyik legjobb védőnek az egész világon, üldözte, ahogy csak bírta. Amikor utolérte az ellenfelét, Messi le is lassított, majd újra elindult, aztán ugyanezt megcsinálta még egyszer, hogy végül a kapu elé érjen és tökéletes labdával szolgálja ki Julian Alvarezt.

A gól az M4 Sport videóján ITT nézhető meg.

Fantasztikus alakítás volt. Talán a legnagyobb a katari vb-n. Óhatatlanul mindenkinek Diego Maradona két csodálatos gólját juttatja az eszébe az 1986-os világbajnokságról.

Az isteni Diego előbb a negyeddöntőben az angolokat bolondította meg. Méltán nevezik ezt a találatot az évszázad góljának.

Az elődöntőben aztán a belga védők lábára is csomót kötött Maradona.

Lionel Messi többször megmutatta már, hogy ő is képes hasonló bravúrra. Világbajnokságon egészen eddig adós volt az ilyen szólókkal, most ezt is kipipálta. Ezzel Diego Maradona mellé lépett. Egész pontosan persze ettől egy lépés még elválasztja, de ahogy Détári Lajos is nyilatkozta lapunknak, képest lehet rá, hogy ő is világbajnok legyen.