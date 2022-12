Détári Lajos szerint Lionel Messi felemelkedhet Maradona mellé

– Nagyon kiegyenlített mérkőzés volt, én végig azt hittem, hogy 2-2 lesz, és tizenegyesek döntenek a továbbjutásról. Ugyanakkor a franciák nem véletlenül nyertek, már a világbajnokság előtt mondtam, hogy klasszis játékosaik vannak, és csapatként is összeálltak, tehát esélyesek a címvédésre. Ami pedig Harry Kane-t illeti, természetes volt, hogy miután belőtt egy tizenegyest, másodszor is ő állt a labda mögé. Ha ő a kijelölt végrehajtó, akkor így is kell tennie, és legközelebb is vállalnia kell a felelősséget. A klubjában, a Tottenhamben is ő rúgja a tizenegyeseket, a válogatottban okkal kapja ezt a feladatot, és ezen nem változtathat az, hogy most hibázott. Szerintem ha egy ilyen csatár kilencven százalékban értékesíti a büntetőket, akkor az már jónak számít.

Argentína és Hollandia feszült hangulatú mérkőzést vívott egymással, amelyen Lionel Messi zseniális gólpasszal és egy értékesített büntetővel járult hozzá a 2-2-es döntetlenhez, majd a tizenegyespárbaj során sem hibázott. Détári Lajos is úgy látja, ő a kulcsembere az argentinok menetelésének.

– Tíz ember azért van a pályán, hogy alájátsszon Messinek, és tőle várja a csodát, amelyet ő eddig hozott is. A gólpassza tényleg zseniális volt, de méltatlanul kevés szó esett arról, hogy Molina mennyire káprázatosan vette át a labdát és fejezte be góllal az akciót. Argentína ezzel a teljesítménnyel messzire juthat, bár a horvátok ellen nem lesz könnyű dolga. Modricék kiváló csapatot alkotnak, nem ijedtek meg a braziloktól sem, és bebizonyították azt, amiről már többször beszéltem: ma egy szervezett, alázatos csapat semlegesítheti a legnagyobb sztárokat is. Megkockáztatom, hogy az elődöntőben tizenegyesek döntenek majd a továbbjutásról, azt nem tudom, melyik fél javára.

Lionel Messitől nem nehéz eljutni a másik korszakos egyéniséghez, Cristiano Ronaldóhoz. A portugál világklasszis ezúttal is csereként állt be, de nem tudott segíteni a csapatának, amely így csalódást okozva kiesett, ő pedig sírva ment be az öltözőbe.