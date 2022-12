Harry Kane: Még sokáig verem a fejem a falba emiatt

– Erősen hittünk abban, hogy valami különlegeset érhetünk el ezen a világbajnokságon, de a siker apró részleteken múlott. Azt gondolom, jobban játszottunk, nagyobb helyzeteink voltak, de hát minden azon múlik, ezeket hogyan használjuk ki – elemezte Kane a vereséget, majd kimondta a lényeget:

Vállalom a felelősséget a büntető kihagyásáért és a vereségért.

– Még sokáig nehéz lesz megemészteni ezt a vereséget, sokáig fájni fog, de büszkék lehetünk magunkra, a csapatra, egymásra azért, amit elértünk – tette hozzá.

Kane másodszor is bátran állt oda

Sokak szerint hiba volt, hogy Harry Kane vállalta a második tizenegyest is. S lett is volna idő meghozni ezt a döntést, mialatt a VAR ellenőrizte a Mason Mount ellen elkövetett szabálytalanságot, amiért végül a játékvezető büntetőt ítélt. Kane maga azt mondja, nem voltak kétségei.

– Én úgy vagyok vele, hogy ha készen állok egy tizenegyesre, akkor készen állok kettőre is. A második lövésnél ugyanolyan magabiztosnak éreztem magam, mint az elsőnél. A végeredmény nem azon múlott, hogy ne összpontosítottam volna ugyanúgy. Még sokáig verem a fejem a falba emiatt, de ez is hozzátartozik a játékhoz, a felelősséghez, amit egy csapatkapitánynak vállalnia kell.

Maradjon-e Gareth Southgate a szövetségi kapitány?

Harry Kane is amondó, Gareth Southgate-nek maradnia kell a posztján szövetségi kapitányként.

– Úgy gondolom, hogy összességében ez nagyon pozitív torna volt. Természetesen kár, hogy nekünk a negyeddöntővel véget ért, többet is elérhettünk volna. Az egyéni teljesítmények és a csapat szintjén is fejlődtünk. Szerintem nagyon szép jövő előtt állunk. Szeretjük Garethet szövetségi kapitányként. Azt szeretnénk, hogy maradjon, de ez az ő döntése. Biztos vagyok benne, hogy most elvonul és elgondolkodik ezen. Nagyszerű csapatunk van, nagyszerű fiatal játékosokkal, akik még sokat fejlődhetnek. Bármennyire is fáj, tovább kell mennünk. Nem tudhatjuk, hogyan dönt. Csak azt ismételhetem, mi, játékosok nagyon elégedettek vagyunk vele, és azt szeretnénk, ha maradna.

Itt talál meg mindent, amit a katari vb-ről tudni érdemes: https://magyarnemzet.hu/futball-vb-2022

Borítókép: Gareth Southgate vigasztalja Harry Kane-t (Fotó: MTI/EPA/Nusad Szekkajil)