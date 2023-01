Álomba itta magát a játékos, újabb kritika a United felé

– Lefekvés előtt mindig megittam egy-két pohárkával. Ha most visszagondolok, csak kérdezgetem magamat, hogy miért csináltam. De szükségem volt valamire, ami csillapítja a fájdalmam, és segít megkönnyebbülni. Próbáltam elfelejteni, hogy mi történik éppen az életemben, de az ivás miatt sokkal rosszabb lett a helyzet – vallotta be a The Diary Of a CEO podcastben a támadó középpályás. – Rengetegen zaklattak az interneten, miközben már amúgy is a padlón voltam, és közben jól is kellett teljesítenem. Annyi mindenen mentem keresztül egyébként is, és ezekről az emberek nem tudtak. Úgy éreztem, hogy a világ minden súlya a vállamon van.