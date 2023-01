Mások csalónak nevezik Moukokót, de Haaland mindenkinél többre tartja

– Moukoko sokkal jobb, mint amilyen én voltam az ő korában, sőt, soha nem láttam még egy tizenöt éves srácot sem ilyen jól játszani. Előnyt jelent az is, hogy tizenöt évesen már a Dortmund játékosa. Én az ő korában még a Bryne városi csapatában játszottam.

Nem akármilyen dicséret ez a földkerekség egyik legjobb csatáraként elkönyvelt Erling Haalandtól. A norvég óriás egykori csapattársáról, a Youssoufa Moukokóról nyilatkozott így három évvel ezelőtt, aki nemcsak Haalandot varázsolta el, hanem a futballtársadalom is azt várta a fiatal támadótól, hogy rekordok sorát dönti majd meg. Más csodagyerekekkel ellentétben Moukoko eddig be is váltotta a hozzá fűzött reményeket.

Ki Youssoufa Moukoko?

Youssoufa Moukoko Yaoundéban született, és élete első tíz évét Kamerunban, a nagyszüleivel töltötte, mielőtt még 2014-ben a németországi Hamburgban élő édesapjához költözött volna. Youssoufa vérbeli csatár, ezt már az első klubjánál, a St Paulinál is bizonyította, ahol tizenhárom mérkőzésen huszonhárom gólt rámolt be az ellenfelek kapujába.

Rövidesen a Borussia Dortmund bejelentkezett érte, és a sárga-feketék utánpótláscsapataiban sem vett vissza a tempóból: 84 mérkőzésen 127 gólt és 26 gólpasszt jegyzett. Az U17-es korosztályba 13 évesen került, 14 éves korában az U19-es csapatban szerepelt, és egy hónappal a 15. születésnapja után már a felnőttek tréningjein találta magát.

A Bundesligában való bemutatkozására tűkön ülve vártak a dortmundiak, ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy az előírások szerinti minimális korhatárt (16 év) betöltötte, egy napra rá már a gyepszőnyegen találta magát Erling Haaland cseréjeként. Mondanunk sem kell, nem csak e tekintetben rekorder: ő a Bundesliga történetének legfiatalabb gólszerzője (16 évesen és 28 naposan vette be az Union Berlin kapuját) és a Bajnokok Ligájában sem lépett még pályára nála fiatalabb játékos (16 évesen és 19 naposan debütált).

A felnőttek között a korábbiakhoz képest visszafogottabbak a statisztikái: 59 fellépése során tizenegyszer volt eredményes és nyolc asszisztot osztott ki a sárga-feketéknél. Ettől függetlenül természetesen senki sem kérdőjelezi meg a tehetségét, Hansi Flick szövetségi kapitány tavaly meghívót küldött neki, és a katari világbajnokságra a német válogatott tagjaként utazott, és ha csak egy percre is, de pályára lépett.

Moukoko szerződése 2023 nyarán jár le Dortmundban, és bár a Borussia szerette volna kicsikarni, hogy hosszabbítson, egyelőre nem sikerült megállapodniuk egymással. És ahogy a fiatal tehetségekért általában, Moukokóért is bejelentkeztek külföldi sztárklubok. A Premier League gigászai közül a Chelsea és a Newcastle United is szemet vetett a gólzsákra.

Hány éves valójában a csatártehetség?

Egy váratlan fordulat miatt (átmenetileg?) megszakadtak a tárgyalások a kérőkkel.

Az osztrák sajtóban ugyanis megjelent egy hír, miszerint Moukoko valójában nem annyi idős, amennyinek mondja magát, hanem 18 helyett 22 esztendős, és az anyakönyvi kivonatában születési éveként 2004 helyett 2000 szerepel. Ennek hallatán a Chelsea és a Newcastle is visszakozott.

Ha bebizonyosodna, a Borussia Dortmund üdvöskéje valóban 22 éves, a német futballista a Golden Boy-díjnak is búcsút mondhatna. Tavaly szerepelt a neve a jelöltek bő listáján, és talán 2023-ban is ott lehetne az esélyesek között, az elismerést azonban az európai topligákban szereplő legjobb 21 év alatti játékosnak ítélik oda.

Moukokóval kapcsolatban korábban is pletykálták, hogy öregebb lehet a koránál, részben azért, mert nála jóval idősebb lányokkal találkozgatott. 2017-ben pedig a Dortmund U23-as csapatának vezetőedzője, Ingo Preuss egy nyilatkozata is olajat öntött a tűzre:

– Azt hiszem, hogy Youssoufa korát csak hozzávetőlegesen adták meg. Talán egy-két évvel idősebb, mint mondják, de biztosan nincs még tizenhét éves – mondta akkoriban a tizenhárom évesnek tartott támadóról. A német szövetség viszont kategorikusan cáfolta ezen felvetéseket, mint írták, biztosak benne, hogy Moukoko dokumentumai megfelelnek a valóságnak, és annyi éves, amennyinek mondja magát. A nemzetközi szövetség (FIFA) is a futballistának ad igazat. Mindezek ellenére Moukokót a katari vb előtt megfenyegette a szülővárosának néhány lakója, hogy a nyilvánosság elé tárják a valódi származását, ha a kameruni válogatott helyett a Nationalelfet választja.

Mi történt a kameruni U17-es válogatottal?

Kameruni fiatalok esetében nem ez az első eset, amikor felmerült, esetleg bebizonyosodott, hogy csaltak a korukkal. Az év eddigi talán legnagyobb futballbotránya is az afrikai országhoz köthető.

MRI-vizsgálatok segítségével az U17-es válogatott harmincas keretének huszonegy játékosáról megállapították, hogy idősebbek annál, mint ami a születési anyakönyvi kivonatukban szerepel. A kameruni szövetség ezután még ennél is kellemetlenebb helyzetbe került: az elküldött futballisták helyére behívott tizenegy játékos dokumentumai is hamisítványok voltak. Pedig a futball-szövetséget vezető Samuel Eto’o igyekszik keményen fellépni az ilyesfajta csalások ellen – eddig nem sok sikerrel.

Az afrikai amatőr ligákban megszokott, hogy a játékosoknak két életkoruk van: a valódi, és egy, ami futballistaként „használnak”. Kamerunban a lakosság közel negyven százaléka szegénységben él, a labdarúgás pedig lehetőséget nyújt a tehetséges fiataloknak, hogy kitörjenek belőle. Persze csak akkor, ha időben felfedezik őket.

– Tizenhét-tizennyolc éves játékosokra csapnak le a klubok. Ha egy futballista már öregebb ennél, nem lesz rá esélye, hogy Európában játsszon – magyarázta Bambe Wanneh Giovanni kameruni sportriporter a The Athleticnek. – Nem rossz szándék vezeti a trükköző játékosokat, csak hosszabb karrierre vágynak, hogy saját magukat és a családjukat is el tudják tartani.

Radamel Falcao „az elődök” között

Moukoko nem az első, és feltehetően nem is az utolsó a futballisták között, akit meggyanúsítottak a kora meghamisításával. 2014-ben, a Manchester Unitedhez való igazolásának idején Radamel Falcao korát is megkérdőjelezték, mivel az általános iskolája megosztott egy dokumentumot, amely szerint nem 1986-ban, hanem 1984-ben született. Egy kolumbiai lap aztán nyilvánosságra hozta Falcao születési anyakönyvi kivonatát, amely igazolta, hogy a csatár nem „fiatalította meg magát”. Ő utólag nevetségesnek titulálta a találgatásokat.

Obafemi Martinst egy csapásra hét évvel öregítette meg a nigériai szövetség, egy elírásnak köszönhetően 21-ből 28 éves lett. Az aprócska hiba miatt a támadó Newcastle-höz való átigazolása majdnem meghiúsult, ő pedig válaszként átmenetileg lemondott a válogatottságról. Martinsnak végül sikerült tisztáznia a félreértést, és három idényen keresztül a Szarkák játékosa volt.

Joseph Minala kárára történt a legnagyobb tévedés. Az akkor 17 éves kameruni játékosról egy afrikai honlap azt állította, hogy 42 éves. A gyanúsítgatásból vizsgálat lett, de sosem találtak bizonyítékot arra, hogy Minala hazudott volna a koráról.

