Messi Ronaldo ellen, holnap erre figyel a világ – kétmillió jegyigénylés volt

🆒📸😍 #PSGQatarTour2023



A first '𝘔𝘦𝘦𝘵 & 𝘎𝘳𝘦𝘦𝘵' in Doha for our Parisians to meet our fans ❤️💙#PSGQatarTour2023 I @qatarairways pic.twitter.com/VFJkWN2r8g