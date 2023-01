Csoda után váratlan pofon, hatalmas esélyt szalasztottunk el

Portugália kezdte a meccset; rögtön az első támadásából a mérkőzést befolyásoló ítéletet hozott a Nikolov, Nacsevszki játékvezetői kettős. Sipos Adrián – egy videón visszanézett eset után – azonnal piros lapot kapott. Kiesett a magyar válogatott védelmének az oszlopa.

Sipos 48 másodpercet töltött a pályán Fotó: MTI/Kovács Tamás

Közben az izlandi drukkerek a saját jól felfogott érdekükből elkezdtek látványosan Portugáliának szurkolni. Az emberelőnyből mégis magyar gól születhetett volna, de Pedro okos labdaszerzés után Miguel Fereira kapusba lőtte a ziccerét, majd szintén a portugál kapus parádézott, Szita lövését spárgázta ki, és Lékai kísérletét is hárította. A nagyobbik baj az volt, hogy közben két portugál is esett. Lehetett volna nagyobb is a baj, ha a meglepetésre a kezdőcsapatba kerülő kapus, Székely Márton nem mutat be egy-két bravúrt.

Bánhidi szerezte az első magyar gólt szűk hét perc után, Szita pedig akár ki is egyenlíthetett volna, gyors egymásutánban kétszer is, de mindkétszer naggyá tette Ferreira kapust. Ezzel együtt nem volt akkora a gond, mint amit az eredmény sugallt. A védekezés úgy-ahogy rendben volt, de Szita és a magyar válogatott négy lövést fejezett be gól nélkül. De közben kapott négyet. Chema Rodríguez cserélt: lehívta Szitát, Bodó Richárd váltotta őt a jobbátlövő poszton. Elől semmi sem sikerült: Lékai hetest rontott. Nem csak elől, hátul is elbizonytalanodott a magyar válogatott. 13 percnél 6-1-es portugál előnynél kért időt a magyar kapitány. Izland ellen sikerült visszajönni öt gólos hátrányból…

Lékai is elbizonytalanodott, ziccerből passzolt az erre nem számító Bánhidinek. A hibát góllal büntette Portugália. Az első negyedóra végén Bodó szerezte a második magyar gólt. Lékai helyére Hanusz érkezett.

A kapitány forgatta a játékosokat, próbálta megtalálni az ideális összetételt. De nem sikerült. A gólok jöttek, de nem a magyar gólok. 10-2-nél újra időt kért a magyar kapitány, nem nagyon tehetett mást, egyre kilátástalanabb volt a csapat játéka.

A válogatott megpróbálkozott a hét a hat elleni játékkal, megvolt a ziccer, de Rosta Ferreirába püfölte a labdát. Bodó bombázta be a harmadik magyar gólt, ezzel lett 10-3. Székely ziccert védett, Rosta gólt szerzett, ilyen sem volt még, két magyar gól egymás után.

Támadásban maradt a hét a hat elleni játék, három beállóval, de ez sem működött. Majd a két beállós játék sem. A két magyar labdaeladást két góllal büntették a portugálok. Bodóra lehetett számítani, csak ő rá, és olykor Székelyre.

Felhangzott egy óvatos „Ria, ria, Hungária” rigmus, 13-7 volt ekkor az állás. Mínusz nyolcról mínusz hat… Még közelebb lehetett volna kerülni, de Bodó ziccerben a kapufára bombázott. Erre jött egy gyors válasz, majd ugyanez volt a leosztás: Bodó fölé, Martins a kapuba lőtt. A félidő végén Ilics Zorán és Rosta Miklós is tudta valamelyest kozmetikázni az állást, de a 16-9-es félidei eredmény nagyon leforrázó volt.



Az első negyedórában csak két gólt szerzett a védelem oszlopát 48 másodperc után elveszítő magyar válogatott játéka előbb támadásban, majd védekezésben esett szét. S ha Székely Márton nem véd olykor bravúrral, akár harminc perc alatt el is dőlhetett volna a mérkőzés.

Kihagyott magyar hetessel folytatódott a játék a második félidőben. A támadás végén Ancsin szerzett gólt, Székely védése után mentünk a mínusz ötért, de Ancsin belemenését lefújták a játékvezetők. Felváltva estek a gólok, ez kétségtelenül jobban nézett ki, mint az első félidőben, de a felzárkózáshoz össze kellett volna állnia a védekezésnek, ez pedig nem történt meg. Székely védései tartották a lelket a csapatban. Bóka góljával feljött hat gólra az ekkor emberelőnyben játszó válogatott.

Izland hetest rontott, lehetett menni a mínusz ötért, de Szita belemenését – jogosan – lefújták a játlkvezetők, majd Pedro lerohanása akadt fent a rostájukon kétszer indulás mellett. Így nem lett mínusz, mínusz hét lett, majd mínusz nyolc szűk húsz perccel a vége előtt. Eldőlt, innen nem már nem tudott visszakapaszkodni a magyar válogatott.

Már csak egy kérdés maradt, Portugália hány góllal nyer, lesz-e csoportelső. 27-20 lett a vége, Portugália megnyerte a csoportot.

A magyar-csoport első három helyéről hármas körbeverés döntött. Portugáliának hat góllal kellett nyernie a csoportelsőséghez, ezt jócskán túlteljesítette, így az élen zárt, Izland lett a második, a magyar válogatott pedig a harmadik. Mindhárom csapat két-két pontot visz magával a szerdán kezdődő középdöntőbe.

A magyar, a portugál és az izlandi válogatott jutott tovább a vb középdöntőjébe, ahol a C csoportból érkező házigazda, az Európa-bajnok Svédország, Zöld-foki szigetek és Brazília ellen folytatja szereplését a világbajnokságon.

A középdöntős csoport első két helyezettje jut tovább a legjobb nyolc közé, ami részvételt biztosít az olimpiai pótkvalifikációs tornán.

Férfikézilabda világbajnokság, D csoport, harmadik forduló: Magyarország–Portugália (9-16), Izland–Dél-Korea 38-25. A csoport végeredménye: 1. Portugália 2 pont (+3), 2. Izland 2 (+2), 3. Magyarország 2 (-5), 4. Dél-Korea.

Borítókép: Szita Zoltán lövései nem voltak hatékonyak (Fotó: MTI)