Az izlandi elleni csoda után ma este a csoportelsőség a tét

A magyar válogatott következő ellenfelénél, Portugáliánál mindent felülír a kapitánykérdés. Az érvényben levő eltiltása miatt csapata első két mérkőzését a kristianstadi csarnok egyik fülkéjéből követő Paulo Pereira egy fülhallgatón keresztül kommunikált a segítőjével, Paulo Fidalgóval. A másodedző magyarázata szerint a korábbi fülproblémája miatt volt szüksége fülesre. Nem valószínű, hogy a Nemzetközi Kézilabda-szövetség munkatársai szeretik, hogy ha bolondnak nézik őket…

Pereira jelen- vagy távollétében is igen erős a portugál válogatott, erre hívta fel a figyelmet a magyarok irányítója, Lékai Máté. – A tavalyi Európa-bajnoksághoz képest erősödtek; a 17 éves jobbátlövő, Francisco Costa, az ő testvére, a balátlövő, Martim Costa, és a Barcelona beállója, Luís Frade is minőséget képvisel – mondta Lékai.

A magyarok előnyére válhat Chema Rodríguez portugáltapasztalata: a kapitány másodállásban a Benficánál edzősködik, közelről ismeri a válogatott magját alkotó Porto játékosait. Ezt hiba lenne nem kihasználni.

Amennyiben a magyar válogatott a harmadik csoportmérkőzését is megnyerné, négy pontot vinne magával a középdöntőbe. Ki gondolt erre a szlovénok elleni három gólos vereséggel végződő vb-főpróba után?

Férfikézilabda-világbajnokság, a D csoport állása: 1. Magyarország 4 p (+10), 2. Portugália 2 p (+4), 3. Izland 2 p (+2), 4. Dél-Korea 0 p (–16).

A mai záró forduló párosítása: Izland–Dél-Korea (tv: 18.00, M4 Sport), Magyarország–Portugália (tv: 20.30, M4 Sport). A csoportból az első három helyezett jut tovább a középdöntőbe, ahol majd a Svédország, Brazília, Zöld-foki szigetek, Uruguay négyesből három csapat lesz az ellenfele.

Borítókép: Miguel Martins és a portugál válogatott az életben maradásért játszik ma este a magyarok ellen (Fotó: MTI)