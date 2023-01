A portugálok kapitánya tett egy kisebb szívességet a magyaroknak

Az ellenfélnél jelenleg a szövetségi kapitány, Paulo Pereira szolgáltatja a legérdekesebb témát, aki a trükközésével akár a magyar válogatott malmára is hajthatja a vizet. Egy korábbról hozott eltiltása miatt nem lehetett ott a kispadnál az első két fordulóban. A szakember így egy fülkéből nézte végig az első körben lejátszott, Izland elleni találkozót, azonban felmerült a gyanú, hogy fülesen keresztül kommunikált az őt helyettesítő segítőjével, Paulo Fidalgóval. A másodedző meglepő magyarázattal állt elő, elmondása szerint korábbi fülproblémája miatt volt szüksége fülesre, hogy ezáltal is megszűrje a lelkes izlandi szurkolókkal teli lelátóról érkező zajt. Pareira is azt állította, ő nem kommunikált a kispaddal, a videoelemzővel tartotta a kapcsolatot.