Hihetetlen feltámadás – hatalmas bravúrral nyertünk Izland ellen

Az újabb felzárkózás után Sipos állt ki 2 percre, az emberelőnyt Pálmarsson használta ki, és hiába harcolt ki hetest Bánhidi, Lékai naggyá tette Gustavsson kapust. Megint elment kettővel Izland. Újra lehetett futni az eredmény után. Chema Rodríguez bő negyedóra után Lékait és Szitát is pihentette, jött Hanusz és Bodó. De jött Izland újabb két gólja is, kezdett elúszni a hajó. Mikler helyére Székely állt be. De ő sem tudott segíteni, nyolc perces magyar gólcsendet kihasználva 5-0-s sorozattal lépett el Izland. Bóka vetett véget a rossz sorozatnak.

A szünet előtt öt perccel tovább mélyült a szakadék, az izlandi kapus szerzett egész pályás gólt. A különbség nem változott a félidő végére, 17-12-es izlandi előnnyel ért véget az első félidő. Három védése volt az első játékrészben a magyar válogatottnak, legalább ennyire aggasztó, beszédes statisztikai adat volt a négy két perces kiállítás, és a visszafogott szélső játék.

A folytatást két perces emberelőnyben kezdte a magyar válogatott. Ancsin gólja után a Pedro a kapufát találta el, a remélt felzárkózás váratott magára. A meccs addigi legnagyobb különbségét a veszprémi Elísson állította be, ő dobta a 20. izlandi gólt, ezzel lett 20-14. Gustavsson és Székely, illetve Mikler, azaz a kapusok között hatalmas volt a különbség. 23-19-nél felcsillant némi reménysugár, de emberelőnyben sem sikerült technikai hiba nélkül lehozni egy-egy kulcsfontosságú támadást. De ahelyett, hogy lőtávolon belül került volna a válogatott, megint hibázott, naggyá tette Gustavsson kapust.

25-22-re felzárkózott a csapat negyedórával a vége előtt. Ilics góljával már csak kettő volt a hátrány. Ahhoz képest, hogy a félidő elején még hat góllal vezetett Izland. Gudmundur Gudmundsson időt kért. És ez hatott, kár, hogy a Bonaventura testvérpár is belenyúlt a meccsbe, egy magyar támadásnál teljesen érthetetlen módon vették el a labdát Bánhidi Bencétől, megakasztva ezzel a magyar felzárkózást.

Az utolsó tíz percre 27-25-es izlandi előnnyel fordultak rá a csapatok. Chema Rodríguez időt kért, a válogatott megpróbálkozott egy hét a hat elleni játékkal, három beállót foglalkoztva. Hanusz kihagyta a helyzetét, Elísson a másik oldalon gólt szerzett. Bodó megint kettőre faragta le a hátrányt. Bóka Bendegúz pedig egyre. Hat perccel a vége előtt az egyenlítésért támadott a magyar válogatott. És Rosta hetesből ki is egyenlített. Elísson lövését Mikler védte, a vezetésért ment előre a magyar csapat, és Bodó Richárd bebombázta a vezető gólt. Legutóbb 1-0-ra vezetett a magyar válogatott. Mikler újabb védéssel segített. A plusz kettőért mehettünk előre. Bodó megint bebombázta. 30-28-as magyar vezetésnél kért időt az izlandi kapitány, bő két és fél perccel a vége előtt. Sipos szenzációs védekezése után megvolt a labda, és megvolt a meccs is. Mert Mikler mindent védett.

Hihetetlen feltámadás, hatgólos hátrányból fordított a magyar válogatott, és nyert Izland ellen. Döbbenetes fordítás.

Férfikézilabda világbajnokság, D csoport: Magyarország–Izland 30-28 (12-17), a csoport másik találkozóján: Portugália–Dél Korea 32-24. A csoport állása: 1. Magyarország 4 pont, 2. Izland 2, 3. Portugália 2, 4. Dél Korea 0.

A magyar válogatott legközelebb hétfőn, Portugália ellen (tv: 20.30, M4 Sport) lép pályára a vb-n.

Borítókép: Bánhidi mindent megpróbált (Fotó: MTI)