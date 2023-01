Össztűz alatt az izlandi kapitány a magyarok elleni vereség után

A játékosok, többek között a meccs emberének megválasztott veszprémi Bjarki Mar Elísson is értetlenül álltak az események előtt. – Nem igazán értem, mi történt a második félidőben. Minden, ami elromolhatott, el is romlott, nem tudom szavakba önteni a csalódottságomat. Védekezésben nem léptünk ki rájuk, és leálltunk a futással is. Előtte rendre könnyű gólokat tudtunk szerezni, amikor rájuk rohantunk, aztán sorozatban kimaradt három-négy ziccer, ami mélyütéssel ért fel. Egyszerűen nem hiszem el, hogy elrontottuk a szurkolóink tökéletesen alakuló estéjét – bosszankodott a szélső.

Az izlandi válogatott csapatkapitánya, a korábbi veszprémi Aron Pálmarsson szerint nem arról volt szó, hogy a szünetben, ötgólos vezetésnél már elhitték volna, zsebben van a meccs.

– Ennél mindannyian okosabbak és tapasztaltabbak vagyunk, nem foghatjuk erre. Kihagytuk a helyzeteket és eladtunk pár labdát, miközben a védekezésünk is leromlott. Tudtuk, mit játszanak a magyarok, és a meccs nagy részében kontrollálni is tudtuk; de aztán - talán a fáradtság miatt - visszaestünk. Bosszantó, hogy hatvan percen keresztül nem tudtuk végig tartani magunkat a megbeszélt taktikához – dohogott az Aalborg kiválósága.