Nyolcgyermekes szlovák családapa segíti a magyar klasszisokat

Őszinteségre, szoros együttműködésre, elkötelezett segítőtársként a versenyzők érdekeinek képviseletére, valamint az edzőik véleményének tiszteletben tartására épül a Pozsonyban élő Alfons Juck és a budapesti világbajnokságra készülő magyar atléták – köztük a tavalyi müncheni Európa-bajnokságon egyaránt ezüstérmet nyert Kozák Luca (100 méter gát) és Halász Bence (kalapácsvetés) – kapcsolata. A nyolcgyermekes szlovák családapa a kilencvenes évek második felében lépett a sportmenedzseri pályára, de sokoldalú vállalkozóként nemzetközi események műsorközlőjeként, statisztikusként és televíziós sportkommentátorként sem vallott kudarcot. Szellemi energiái manapság a menedzseri szakmára összpontosulnak, amelynek szereplőit néhány éve már a versenyzők képviselőiként emlegetik. Immár tizenhárom nemzet harmincnál is több topatlétájának a versenyzéssel kapcsolatos igényeit igyekszik kielégíteni, emellett rangos nemzetközi versenyek szervezőinek is szívesen látott partnere.

– Semmi sem ment egy csapásra. Lépésről lépésre haladtam előre és érdemeltem ki az atléták, az edzők és a versenyszervezők bizalmát. Mindig is szoros és őszinte kapcsolat kialakítására törekedtem, attól a naptól kezdve, hogy a cseh Sarka Kasparkovának segíteni kezdtem, aki 1997-ben világbajnok lett női hármasugrásban. Újabb topatléták 2002-ben csatlakoztak hozzám, olyan sztárok, mint Jan Zelezny, a gerelyhajítás háromszoros olimpiai bajnoka, valamint Roman Sebrle, a tízpróba olimpiai, világ- és Európa-bajnoka. A csapatom létszáma az elmúlt években kezdett látványosan növekedni és igazán nemzetközivé kiteljesedni – mondta el Alfons Juck az SzPress Hírszolgálatnak.

– Cégünk, a Top Athletes az atléták szolgálatában áll. Azért vagyunk, hogy a segítségükre legyünk és ha szükséges, tanácsokkal lássuk el őket. Igyekszünk az egyedi igényeket is kielégíteni, mert nincs két egyforma atléta. Sikerüket egy kicsit magunkénak is érezzük, de sohasem gondolunk a magunk szerepéről a kelleténél többet. A sikerek kovácsai ugyanis elsősorban az edzők – szögezte le Alfons Juck.

A szakember arról is beszélt, hogy kik lehetnek a budapesti sikerembereik.

– Nagyon messze még augusztus 19-e, a budapesti világbajnokság kezdete, de az eddig elért kiemelkedő eredményeik alapján dobogós helyre pályázhat a görög Miltiadis Tentoglou távolugrásban, a szlovén Kristjan Ceh diszkoszvetésben, a grenadai Anderson Peters és a cseh Jakub Vadlejch gerelyhajításban, a grenadai Kirani James a 400 méteren, női gerelyhajításban a japán Haruka Kitaguchi. S ugyancsak a női mezőnyben a sérüléséből visszatérő lengyel Anita Wlodarczyk, a kalapácsvetés legendás alakja, aki három olimpiai, négy-négy világ- és Európa-bajnoki aranyéremmel büszkélkedhet. Nem feledkezhetek meg Kozák Lucáról és Halász Bencéről, akik kiválóan teljesítettek a müncheni Eb-n, és most abban reménykednek, hogy a hazai pálya előnyét kihasználva Budapesten is sikeresek lesznek. Mindketten kiváló atléták és tiszteletre méltó személyiségek. Rajtuk kívül olyan magyar atlétákat is segítek, mint Lesti Diána, Gyurátz Réka, Takács Boglárka és Klekner Hanga, valamint Szikszai Róbert és Rába Dániel, akik igen jó képességű sportolók – fogalmazott Alfons Juck.

A szakember úgy gondolja, hogy a budapesti világbajnokság szakmai pályafutása legnagyobb kihívásának ígérkezik.

