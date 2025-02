Szoboszlai volt a vezér, négy gól és négy gólpassz a légió múlt heti mérlege

Szoboszlai Dominik szokás szerint nehéz hetet tudhat maga mögött, a Liverpool heti két meccset játszik rendszeresen, soraiban a magyar középpályással. Szerdán előre hozott bajnoki meccsen kellett pályára lépnie az Aston Villa otthonában, 2-2 lett a végeredmény, és Szoboszlai, aki végig a pályán volt, lényegében győztes gólpasszt adott, ám Darwin Nunez kihagyta az óriási ziccert. Vasárnap pedig következett a Manchester City elleni rangadó idegenben, a magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal is kezdett, egy cseles szögletvariációban most valóban gólpasszt adott, Mohamed Szalah vezetést szerzett, majd ezt visszakapta az egyiptomitól, akinek az átadásból Szoboszlai lőtte a Liverpool második gólját, 2-0 lett a vége.

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah kölcsönösen kiszolgálta egymást (Fotó: AFP)

Nyugalmasabb hete volt a Premier League másik magyarjának, Kerkez Milosnak, aki végig ott volt a Bournemouthban, amely hazai pályán meglepetésre 1-0-ra kikapott a Wolwerhamptontól. A másodosztályban a Plymouth szerdán 1-1-re végzett Lutonban, Szűcs Kornél a 62. percben állt be, majd gólpasszt adott. Szombaton ugyancsak 1-1-et játszott a csapat, de már otthon a Cardiff Cityvel, a magyar védő az egész meccset a gyepen töltötte. Tóth Balázs a Blackburn kispadját koptatta a Swansea City stadionjában, a csapata 3-0-ra kikapott, Callum Styles viszont ott volt az Oxford Unitedet 2-0-ra legyőző West Bromwich Albionban. Az angol harmadosztályú Bolton Schön Szabolccsal a soraiban nyert 2-1-re a Layton Orient ellen.

A németországi légió szomorú hétvégéje

A német élvonalban szereplő magyar légiósok nem sok jó eredménynek örülhettek. Az RB Leipzig Gulácsi Péterrel a kapuban és Orbán Willivel a védelemben csak 2-2-t tudott játszani a Heidelheimmel Lipcsében, Orbán összehozott egy tizenegyest az ellenfélnek, és a hazai csapat kétgólos hátrányt dolgozott le. Schäfer András kezdett az Union Berlinben és 82 percet kapott, a házigazda Dortmund 6-0-lal küldte haza a csapatát… Dárdai Bence a 63. percben állt be a Wolfsburgba, amely otthon 1-1-re végzett a Bochummal, és a legkisebb Dárdai fiút már teljes joggal soroljuk a légiósaink közé, miután eldöntötte, hogy nem a német, hanem a magyar válogatottat célozza meg.

A testvérei közül csak Dárdai Márton lépett pályára a másodosztályú Herthában, amely Berlinben 0-0-t játszott a Nürnberggel, ifjabb Dárdai Pált nem cserélték be, ő állítólag Lengyelországba tart. A Preussen Münster a sérült Németh András nélkül verte hazai pályán 2-0-ra a Regensburgot, Szabó Levente pedig kezdett a Greuther Fürth stadionjában 3-0-s vereséget szenvedő Braunschweigben, a szünetben viszont lecserélték.

Dárdai Bence döntött, és már biztosan magyar légiósnak számít (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

A spanyol első osztályban Nikitscher Tamás a 68. percben állt be a Valladolidba, ám aligha szép emlék ez a számára, mert a csapata 7-1-re kikapott Bilbaóban. Yaakobishvili Antal nem került be a Real Madrid vendégeként 2-0-s kudarcot valló Girona keretébe. Az olasz élvonalban az edzőcserén átesett Parma Balogh Botonddal a védelmében 2-0-ra nyert otthon a Bologna ellen. A második vonalban a Spezia a saját pályáján Nagy Ádámot a kispadon jegelve 1-0-ra kikapott a Catanzarótól. A francia első osztályú Le Havre a Toulouse-t fogadta Loic Negóval a védelem jobb oldalán, a vendégek 4-1-re nyertek.

Sallai és Gazdag is gólt szerzett

Sallai Roland két meccsen is játszott a múlt héten. Először hétfőn, a kezdő és a 92. percben lecserélt Mocsi Attila csapatának, a Rizespornak a vendégeként nyert 2-1-re a Galatasaray, a magyar válogatott csatár a második félidőre állt be, majd csütörtökön az AZ Alkmaart fogadta a Galata az Európa-ligában 4-1-es hátrányban, a végeredmény 2-2 és török szempontból kiesés lett, Sallai Roland viszont ezen a mérkőzésen is gólt lőtt. A Rizespor szombaton 3-2-re megnyerte idegenben a Samsunpor elleni bajnokiját, Mocsi Attila a 93. percben állt be.

Svájcban Csoboth Kevin a kispadról nézte végig, ahogyan a csapata, a St. Gallen hazai pályán 2-2-re végez a Basellal. Az osztrák élvonalban

a Klagenfurt 4-2-re verte azt a Grazer AK-t, amelybe Jánó Zétény a szünetben állt be, a 62. percben gólpasszt adott, a 73. percben gólt lőtt, Kleinheisler László pedig a 70. percben állt be, és három perccel később gólpasszt adott.

Bolla Bendegúz végig ott volt a Rapid Wienben, amely 2-1-re kikapott a Linzer ASK vendégeként. Belgiumban Szalai Attila kezdett és 59 percet játszott a Standard Liege-ben, amely 2-1-re legyőzte idegenben az FC Bruges-t.

Észak-Amerikában is megkezdődött a futballidény. A CONCACAF Bajnokok Kupájában Sallói Dániel csapata, a Sporting Kansas City hazai pályán kapott ki 1-0-ra az Inter Miamitól, a magyar támadó 82 percet töltött a pályán. A bajnokságban is 1-0-s vereséget szenvedett a Kansas, Austinban nem szerzett pontot, Sallói ezt a meccset végigjátszotta. Gazdag Dániel góllal vette ki a részét csapata, a Philadelphia Union 4–2-es idegenbeli sikeréből az Orlando City ellen.

GAZDAG DÁNIEL GÓLJA 2:44-TŐL