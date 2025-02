Ferencz Orsolya: a liberális drogpolitika százezrével öntötte a használt tűket a közterületekre Józsefvárosban

A Drogkutató Intézet cikke szerint könnyen előfordulhat, hogy a fővárosi drogstratégiában megálmodott drogbevizsgálásnak vagy a belövőszobáknak is egyfajta pilot projektje lesz Józsefváros. Ferencz Orsolya, országgyűlési képviselő korábban a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnökeként tevékenyen részt vett a józsefvárosi liberális drogpolitika okozta károk felszámolásában. Lapunknak elmondta:

a Kék Pont Alapítvány nyakló nélkül százezrével öntötte a tűket, a fecskendőket a drogbetegekre, akiket eufemisztikusan klienseknek hívtak, és nem pedig ellátásra és rehabilitációra szoruló drogbetegeknek.

Mint mondta: az Alapítvány által működtetett, ”tűcsereprogramnak” hívott, de valójában ész nélküli tűosztás során nem volt lehetséges a drogbetegeken számon kérni, hogy a használt tűket visszavigyék.

– Akkor is kaptak tűt, ha nem vittek vissza semmit. Sőt, a Kék Pont akkoriban saját jelentésében írta le, hogy egy üzleti szellemiségű kliens egymaga több ezer tűt elvitt, és arra voltak büszkék, hogy állítólag ennek nagy részét – azaz nem az összeset – vissza is vitte. Aki olvasta ezt a jelentést, egyből arra gondolt, hogy ezek szerint dílereknek is kiadhattak tűket annak idején. Nyilvánvalóan teljesen félresiklott modell a tűcsereprogram és a belövőszobák ötlete – mondta Ferencz Orsolya. Hozzátette: amikor átvette a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum vezetését, minden megoldást megvizsgáltak, szakemberekre és nem aktivistákra bízták a szakmai döntéshozatalt. Így megvitatták a belövőszobák és a tűcsere programok hasznosságát is, amelyekkel kapcsolatban kiderült, értelmetlen és káros ötletek.

– Tizenkét évvel ezelőtt, amikor elkezdtem a a munkát a JKEF-ben azt mondtam, ha kialakul egy egyértelmű szakmai álláspont, amely tényleg segíti a drogbetegeket, és országosan, valamint helyi szinten erről döntés születik, nem zárkózunk el egyik megoldás elől sem. Hamar kiderült, hogy

totális tévút a belövőszoba gondolata és kizárólag egy szűk liberális önjelölt droglobbista kör támogatja ilyenek létrehozását. Számtalanszor elmondtam, miért bizonyult hibás koncepciónak a belövőszoba ötlete, mi a kialakult szakmai álláspont erről.

Politikusként akkor lehet jó munkát végezni, ha minden megoldást megvizsgálunk a döntés előtt. Sajnálatos, hogy Pikó András nem a szakértőkre, orvosokra, hanem droglobbistákra hallgat – húzta alá a fideszes politikus. Ferencz Orsolya szerint a liberális drogpolitika a problémát eszkalálja és halálba segíti a szerhasználókat.

– Nem segíteni kell a drogozást, hanem meg kell állítani. Akit ez érint, azt le kell szoktatni róla. Aki még nem volt drogbeteg, az ne is legyen. Aki pedig drogterjesztésből akar megélni, arra a törvény szigorával le kell sújtani. Ilyen egyszerű az elve a problémakezelésnek, amit mi a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumban felépítettünk – szögezte az országgyűlési képviselő. Nem véletlenül félnek a helyiek a Kék Pont Alapítvány visszatérésétől. Ferencz Orsolya emlékeztetett:

amikor még a tűcsere program működött Józsefvárosban, a közparkokban, a homokozókban, de az óvodák, bölcsődék udvarán is minden reggel azzal kezdődött a nap, hogy az önkormányzat dolgozóinak össze kellett szedniük az eldobált fecskendőket.

– Ez egy egészségügyi veszélyes hulladék. Egyébként az összeszedése, az elszállítása és a megsemmisítése szigorú protokoll alá esik. Nagyon sok tűszúrásos balesetről szóltak a hírek akkoriban.

A józsefvárosi lakók teljes joggal aggódnak, hogy ez a rémkorszak visszatér.

Tüntetések voltak a Kék Pont tevékenysége ellen, miközben az alapítvány dolgozói egyre inkább azt hangoztatták, hogy tulajdonképpen abban látják a probléma megoldását, hogyha még több tűt szétosztogatnak. Ez persze bevonzotta a drogbetegeket egész Budapestről, természetesen a helyzet eszkalálódott, ide csábította a drogterjesztőket is – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő, aki emlékezett: az a Sárosi Péter, aki a Pikó-féle újjáalakított Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum társelnöke lett, akkoriban össze-vissza riogatott mindenkit, hogyha majd a tűosztogatásuk befejeződik, akkor itt majd hepatitis meg HIV-járvány tör ki.

– Ez sem volt igaz, és ebben sem lett igazuk. Nem tört ki járvány, viszont egyből sokkal tisztábbak és rendezettebbek lettek az utcák a Kék Pont távozása után. Jót tett a kerületnek, amikor a tűcsereprogram Józsefvárosból eltűnt. Egyébként nem véletlen az sem, hogy a baloldali vezetésű XIII. kerületből is kitették őket. Tehát politikai oldaltól függetlenül úgy ítélték meg városvezetők, hogy a Kék Pont kudarcot vallott, működésük haszontalan a kerületek számára.

Teszem fel a kérdést: miért kéne visszahozni egy olyan modellt, ami a világon mindenhol megbukott?

Pont most, amikor egyébként úgy tűnik, hogy végre ebből a liberális woke rémálomból elkezdett felébredni a világ – húzta alá Ferencz Orsolya. A Kék Pont visszatérésének híre végigfutott a sajtón. Sárosi Péter, a Drogriporter oldalán gúnyosan arról írt, hogy egész Józsefváros jelenleg egy belövő szoba, ugyanis a kapualjak tele vannak drogosokkal. Ferencz Orsolya úgy reagált: 2019 előtt a fideszes vezetés alatt vissza lett szorítva a drog a kerületben. Józsefváros közterületeinek állapotáért 2019 óta kizárólag Pikó Andrást és a helyi baloldali politikusokat terheli a felelősség.

– Pikóék azzal kezdték a működésüket 2019-ben, hogy bedarálták a polgárőrséget. Aztán megszüntettek olyan rendeleteket, ami a közrend fenntartására, a társasházak házirendjének a betartatását próbálta elősegíteni, és számottevően kevesebb hangsúlyt helyeztek a rendvédelemre. Ezzel szemben közpénzből szerveztek migránsnőknek biciklizést, meg erotikus novellaíró tanfolyamot – utalt vissza a kormánypárti politikus. Hozzátette: ha egy kerület vezetése nem helyez kellő figyelmet a közrend fenntartására, akkor az természetesen rosszabbá válik.

– Józsefváros egyszerűen romokban van, koszos, tragikus állapotban vannak az utcák. A drogterjesztők újra megjelentek, a drogbetegek és a hajléktalanok nagyrészt ellátatlanul szenvednek Budapest utcáin. Ettől mindenki szenved: szenvednek a józsefvárosi lakók, de szenvednek drogbetegek is – zárta a beszélgetést Ferencz Orsolya.

Borítókép: Ferencz Orsolya (Fotó: Hírnyolc/Baranyai Attila)