Slot egy fontos dologra világított rá a Manchester City legyőzése után

Bár a Manchester City összeszedte magát a Bajnokok Ligájából való kiesése után, vasárnap mégis elbukott egy újabb rangadót. Pep Guardiola gárdája gól nélkül maradt az Arne Slot vezette Liverpool ellen, míg a vendégek részéről Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah is betalált, így 2-0-ra győztek – ezzel tíz év után először nyertek az Etihad stadionban bajnoki meccset.

Guardiola természetesen nem így képzelte el a vasárnap délutánját, de összességében elégedett volt a csapata produkciójával. – Nagyszerű meccsünk ma is és a Newcastle ellen is. A Real Madrid elleni két meccsen nem nyújtottunk elég jó teljesítményt a továbbjutáshoz, de ma a játék ritmusa, a presszing is rendben volt. A támadóharmadban nem voltunk elég jók, hiányzott a kreativitás. Nem alakítottunk ki elég helyzetet ahhoz képest, hogy hányszor eljutottunk a kapujuk elé – vélekedett a Manchester City katalán vezetőedzője, hozzátéve, hogy a csapata tele van fiatal játékosokkal, így fényes lehet a jövő a klubnál. A Liverpoolnál pedig a jelen is. – A fiataljaink egy olyan csapattal néztek szembe, amely talán megnyeri a Premier League-et, és remekül teljesítettek. Szoros meccs volt.

Guardiola szerint innen már csak a Liverpool bukhatja el a bajnoki címet Fotó: Northfoto/PA Images/Martin Rickett

Guardiola abba már korábban belenyugodott, hogy a címvédésből idén nem lesz semmi, ezt a vasárnapi sajtótájékoztatóján is megerősítette. De a negyedik helyet mindenképp szeretné megszerezni, megtartani, hogy jövőre is a Bajnokok Ligájában szerepelhessen a csapata. Jelenleg negyedik a Manchester City, de nagy a tumultus mögötte: az ötödik Newcastle csak rosszabb gólkülönbség miatt szorul az égszínkékek mögé, a Bournemouth és a Chelsea egy ponttal gyűjtött kevesebbet náluk, míg az Aston Villának kettő, a Brightonnak négy és a tizedik Fulhamnek ötpont a lemaradása.

– Nem fog összejönni, ha nem vagyunk elég jók. Ha nem sikerül, az nem azért lesz, mert nem vagyunk elég motiváltak. Ezt a Newcastle ellen és most is bizonyítottuk. De szoros a verseny, négy vagy öt csapat vív ezért a helyért. Nem lesz könnyű, de megpróbálunk odaérni. Ha kvalifikáljuk magunkat, az azért lesz, mert megérdemeljük. Ha nem, az pedig azért, mert nem voltunk elég jók. Ez ilyen egyszerű

– magyarázta a City sikeredzője.

Slot nem bízza el magát

Kollégájának, Arne Slotnak ilyesmi miatt nem fáj a feje, sőt, a Liverpool utcahosszal vezet a bajnoki címért folyó versenyben is. A manchesteri győzelem után tizenegy pontra hízott a Vörösök előnye az egy mérkőzéssel kevesebbet játszott Arsenallal szemben. Bár a találkozó után Guardiola is hangoztatta, hogy innen már csak a Liverpool veszítheti el a trófeát, és a szigetországi újságírók is egyetértenek ebben. Slot máshogy vélekedik erről.

Bármelyik más bajnokságban ekkora előnnyel kényelmes helyzetben lennénk. Ez jelenti a kivételt, mert itt minden egyes mérkőzés sok kihívást tartogat. Még a Plymouth Argyle is nagy kihívás elé állított minket

– utalt a holland szakember arra, hogy másodosztályú ellenfél ejtette ki a csapatát az FA-kupából. A szurkolók éneklésére, miszerint bajnok lesz a Liverpool, így reagált Slot: – A drukkerek azt énekelhetnek, amit csak akarnak, valójában már elég sokszor hallottuk tőlük ezt a dalt, de mi tudjuk, hogy mennyire keményen kell dolgoznunk minden egyes győzelemért.

A Vörösök menedzsere nem csinál nagy ügyet ebből a győzelemből a bajnoki versenyfutás szempontjából, ugyanakkor büszke arra, hogy a City otthonában ért el sikert. – Senki sem sorolt minket az esélyesek közé az idény elején. És a futball világából senki sem gondolt arra, hogy a City ennyire távol lenne az éllovastól, de mindannyian tudjuk, hogy miért van ez így. Sok volt a sérültjük, nehéz időszakon mentek keresztül. De a mai eredmény nem ezt mutatja. Láttuk, hogy mennyire jó csapatról is van szó, és nehéz ellenük játszani. Ha az Etihad stadionban nyersz, az mindenképp nagy győzelem, mindegy, hogy éppen hogy néz ki a tabella. Ha idegenben játszol egy Pep irányította csapat ellen, akkor szinte lehetetlen, hogy többet birtokold a labdát. Mi is tudtuk, hogy sokat kell majd védekeznünk, és ezt remekül csináltuk. Voltak jó kontráink, amelyek hozzásegítettek minket a győzelemhez – tette hozzá Slot.