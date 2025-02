Orosz-ukrán háború: ezek lehetnek a béke feltételei

Nagyon fontos és jó hír, hogy elindult a folyamat a béke megteremtésére, s van politikai akarat az Amerikai Egyesült Államok részéről, valamint úgy tűnik, hogy van nyitottság Oroszország és Ukrajna részéről is. Így értékelte az orosz-ukrán háború kitörésének harmadik évfordulóján a jelenlegi helyzetet a lapunknak nyilatkozó szakértő. Mint arról a Magyar Nemzet korábban írt, Donald Trump amerikai elnök eltökélt szándéka, hogy befejezze a vérontást. Trump egyértelmű lépéseket tett ennek érdekében. Újraindultak a tárgyalások Amerika és Oroszország között.

Három éve tart az orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)

Bendarzsevszkij Anton azonban arra is figyelmeztetett, hogy a mostani biztató jelek ellenére, az is előfordulhat, hogy a tárgyalások végén nem lesz béke. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója ugyanakkor kijelentette, az évek óta tartó öldöklés miatt a szemben álló felek elfáradtak, elsősorban az ukrán lakosság, hiszen ott történik a háború.

Ukrajnában elsősorban a következő egy évben érződni fog az emberi erőnek a problémája, egyre nehezebb lesz embereket találni a frontra. Oroszországban pedig egyre inkább az eszközök hiánya fog fennállni.

– mondta a szakértő.

Így zárulhat az orosz-ukrán háború

Bendarzsevszij Anton szerint messze vannak egymástól az álláspontok és ez megnehezíti a tárgyalásokat. Kiemelte: kérdés, hogy Oroszországot milyen eszközökkel lehet kompromisszumra kényszeríteni, hiszen Moszkva úgy érzi, hogy nyerésben van. Oroszország úgy gondolhatja, hogyha nem megy bele engedményekbe, akkor egyébként is lehet, hogy néhány évvel később megkapja azt, amit szeretne. Hangsúlyozta:

Annyira messze vannak az álláspontok, hogy itt azért nagyon nagy erőfeszítések és nyomásgyakorlás kell az Egyesült Államok részéről, de nem kizárt, hogy ez sikerülni fog. Alapvetően vannak arra utaló jelek, hogy a siker irányába haladunk a háború lezárására, de azért korai lenne azt mondani, hogy ennyi, közel lenne a vég.

A szakértő rámutatott, Donald Trump mindkét oldalt megfenyegette, hogy ha nem ül le tárgyalni, akkor az Egyesült Államok Ukrajnától megvonja a katonai támogatást, Oroszország pedig újabb szankciókra számíthat. Mint fogalmazott: Ilyen körülmények mellett abszolút logikus Oroszország és Ukrajna részéről, hogy mindent megtesznek, hogy úgy tűnjön, hogy nyitottak a tárgyalásokra, hiszen akkor elkerülik a büntetést. Leszögezte: Aztán ezt a folyamatot innentől kezdve ha úgy akarják, akkor akár el lehet nyújtani hosszú hónapokig vagy hosszú évekig. Nyilván ez egy negatív forgatókönyv.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Európát is megviselte az orosz-ukrán háború

Bendarzsevszkij Anton hozzátette: Az elmúlt három évben az Európai Unió nagyon sokat tett Ukrajnáért, nem csak a támogatás, a pénzügyi támogatás, a fegyverek küldése, de a humanitárius támogatás és az ukrán menekültek befogadása is elsősorban az Európai Unióra hárult, másrészt pedig az orosz agresszió következményei nem csak Ukrajnában éreztették a hatásukat, hanem Ukrajna után Európa volt leginkább a sértett fél.

Az Európában zajló háború nagyban nehezítette, rontotta az európai gazdaságokat, az európai versenyképességet, az ellátási láncokat, másrészt pedig a háború következtében bevezetett szankciók, és az egy másik kérdés, hogy most ezek a szankciók milyen mértékben érintették Oroszországot és melyik szankcióra volt szükség, volt-e egyáltalán hatása, de most ne nyissuk meg ezt a témát. A szankciók érintették az európai energiaellátást, az energiaárakat, és végső soron pedig ugyancsak hozzájárultak az európai gazdaság problémáihoz

– mutatott rá a szakértő.

Európának is óriási károkat okozott a háború, egyebek mellett az Ukrajnának szánt támogatások miatt. Ennek ellenére az Európai Unió országai nem lesznek ott a tárgyalások során, vagy legalábbis nem lesz döntő szavuk a tárgyalások menetére és a tárgyalások végeredményére

Itt a felelősség nem az Egyesült Államokat terheli. Az Egyesült Államok egy nagyhatalom, nem egy altruista ország. A felelősség elsősorban emiatt az európai országokat terhelik, hiszen az elmúlt időszakban számos alkalommal volt lehetőség kézbe venni a folyamatot. Számos lehetőség volt átvenni a kezdeményezést, elsősorban az elmúlt egy évben, amikor az Egyesült Államokban 2024-ben egy elnökválasztási kampányra került sor, az Egyesült Államok nem igazán foglalkozott Európával, nem igazán foglalkozott a háború menetével, majd pedig 2024 nyarán Joe Biden visszalépésével Kamala Harrisnak még annyira sem volt stratégiája a háború megoldására, mint Joe Bidennek. A döntéshozatal, az Ukrajnáról szóló diskurzus az Egyesült Államokban teljes mértékben háttérbe tolódott, és ekkor az Európai Unió átvehette volna a kezdeményezést, kidolgozhatott volna egy megfelelő stratégiát a háború lezárására, az Oroszországgal folytatott tárgyalásokra

– jelentette ki az igazgató.

Lapunk nyilatkozva Bendarzsevszij Anton elmondta: létrejöhetett volna egy olyan stratégia, ami megfelel Európának is, megfelel Ukrajnának is, de ezt nem hozták meg. Most pedig kapkodás van, a Donald Trump adminisztrációjának a bejelentéseit, nyilatkozatait próbálják ellensúlyozni, és ezért olyan elsietett és kapkodó lépéseket tesznek, ami továbbra sem tükrözi, hogy itt lenne egy olyan stratégia, ami megfelelne az Európai Uniónak. Hangsúlyozta:

Hogyha nem tetszik, hogy az Egyesült Államok hogyan alakítja a narratívát a háború körül, akkor miért nem alkotnak egy olyan ellenstratégiát, ami jobban megfelel számukra, de ez nem történik meg. Emmanuel Macron összehívott két találkozót is a müncheni biztonságpolitikai konferenciát követően, de egyrészt számos országot nem hívtak meg, akik viszont masszívan részt vettek Ukrajna támogatásában, másrészt pedig, legalábbis nyilvánosság számára, nem születtek olyan döntések, olyan stratégiák, amelyek arról árulkodtak volna, hogy itt ténylegesen konkrétumokra került volna sor.

A háború utáni rendezés és a helyreállás mind annak a függvénye, hogy hogyan fog véget érni ez a háború, milyen feltételekkel, hogyan fog kikerülni Ukrajna ebből a háborúból. A hosszú távú béke a legfontosabb Ukrajna számára, ez fogja garantálni azt, hogy az ország elindulhat a helyreállás irányába. Hogyha megszületik a hosszú távú béke, lesznek nemzetközi garanciák, akkor onnantól kezdve megvan a lehetőség arra, hogy nyugati befektetők segítségével Ukrajna helyreállása megtörténjen, hiszen itt van számos nemzetközi precedens – mondta a szakértő.

Ukrajna rendelkezik mindazokkal az erőforrásokkal, nyersanyagokkal, amelyek egyébként Ukrajnát Európa egyik leggazdagabb országává tehetnék, de a tőkehiánya, a korrupció, a szovjet örökség és a szovjet mentalitás az mind megakadályozta, hogy ezeket a nyersanyagokat, erőforrásokat megfelelő módon kiaknázhassa az ország

– húzta alá Bendarzsevszkij Anton.

Az ukrán menekülteket illetően nagyon fontos kérdés lesz a hatalom részéről, hogy hogyan tudják visszacsábítani az embereket. Hogyha mindig ott lóg annak a veszélye, hogy újra kitör a háború, akkor az emberek nem fognak visszamenni. A szakértő szerint elindult egyébként Ukrajnában az olyan programoknak a kidolgozása, ami a kivándoroltaknak a visszacsábítását célozza meg, tehát mindenféle bónuszokkal, adókedvezményekkel fogják majd megpróbálni elérni, hogy ezek az emberek visszajöjjenek. Itt a munkahelyteremtésen is egy nagyon fontos feladat lesz, de társadalmi feszültségek is várhatók.

Hogyan lehet megoldani azt, hogy azok az emberek, akik az országban maradtak, és elviselték az elmúlt évek nélkülözéseit, bombázásokat, életszínvonal romlást, hozzátartozóik besorozását, stb, stb. Ugye ezek az emberek elvileg rosszabb feltételekben részesülnek, mint azok, akiket megpróbálnak visszacsábítani, és ezért mindenféle adókedvezményeket ajánlanak nekik. Nyilván azok az emberek, akik végig az országban maradtak, akkor joggal mondhatják, hogy mi mindent elviseltünk, és miért kapnak azok a honfitársaink, akik elmenekültek az országból, elhagyták az országot nehéz időkben, miért kapnak kedvezményeket és miért kapnak kedvezőbb lehetőségeket.

– nyilatkozta az igazgató.

A béke feltételei

A szakértő megjegyezte, hogy függetlenül attól, hogy Ukrajna milyen kompromisszumokat tesz, de jure nem fog lemondani a területeiről, hanem de facto majd kimondhatják, hogy bizonyos területek nincsenek ukrán kontroll alatt, és lemondanak azok katonai visszaszerzésének a lehetőségéről, tehát a jövőben csakis diplomáciai úton próbálja majd ezeket a területeket visszaszerezni. De nem is ez lesz a legfontosabb kérdés Ukrajna számára, hanem a nemzetközi biztonsági garanciák. Tehát Ukrajna azt próbálta elérni az elmúlt években is és most is, hogy hogyan, milyen intézkedésekkel tudja megakadályozni azt, hogy Oroszország újra megtámadja. Ukrajna számára a legoptimálisabb forgatókönyvet próbálta elérni, a NATO-tagságot. Erre azonban sem évekkel korábban, sem most nincs valójában lehetőség, mert a tagországok nagy része biztonsági kockázatot lát abban, hogy Ukrajna a NATO részévé válik. Oroszország is nagyon ellene van, a NATO kiterjesztésének a veszélyét látják Ukrajna NATO-tagságában.

A B opció Ukrajna számára, hogyha olyan nemzetközi biztonsági garanciákat kap, amikor nemzetközi békefenntartók állomásoznak a háború lezárását követően Ukrajna területén, és ezek lehet európai országoknak a békefenntartó alakulatai, ezek lehetnek kínai, brazil, indiai alakulatok, amelyek végül is presztízskérdés lehetne az említett országok számára is, és ebbe akár Oroszország is belemenne.

– szögezte le a szakértő.

A harmadik lehetőség a biztonsági garanciákra, az pedig egyfajta izraeli minta lenne. Izrael nem tagja semmilyen katonai szövetségnek, viszont szoros viszonyban van az Egyesült Államokkal, az Egyesült Államok technológiai transzfert, pénzt, fegyvereket ad Izrael számára, és ez lehetővé teszi, hogy a legújabb amerikai fegyverek, a legújabb amerikai technológiák és a saját fejlesztésű védelmi ipar segítségével Izrael meg tudja védeni magát a térség igencsak ellenséges államaival szemben

Az igazgató úgy véli Oroszország sokkal nehezebb kérdés ilyen szempontból.

Oroszországot lesz talán a legnehezebb a békére kényszeríteni úgymond, mert Oroszország úgy érzi, hogy most nyerésben van, az idő neki dolgozik, tehát hogyha nem megy bele kompromisszumokba, akkor néhány év múlva, még ha ez nem is rövid távon történik is, nem egy vagy két év múlva, hanem három-négy-öt év múlva, vagy később úgyis megkapja azt, amit szeretne. Ilyen szempontból a lehető legoptimálisabb időszak a békekötésre ukrán szempontból talán 2022 vége, 2023 eleje lett volna, amikor Oroszország nem érte el a céljait 2022 elején. Sőt, a helyzet egészen rosszra fordult, már az orosz csapatok szempontjából

– húzta alá Bendarzsevszkij Anton.

Kiemelte: a Nyugat azonban abban hitt, hogy megfelelő támogatással az ukránok képesek lesznek teljesen kiűzni az orosz csapatokat az országból. Ez aztán végül nem történt meg. Túl vagyunk egy sikertelen ukrán ellentámadáson 2023-ban és túl vagyunk egy 2024-es éven, amely elsősorban Oroszországnak kedvezett, amikor Oroszország előre tudott haladni, újabb ukrán területeket tudott szerezni, és Ukrajna nem volt képes átvenni a kezdeményezést. A szakértő szerint például ugyanakkor a nemzetközi olajáraknak a bedöntése az igencsak fájna Vlagyimir Putyinnak.

Nyomásgyakorló eszköz lehet az is, hogy a szankciók, amelyek nem váltották be a vártakat, de azért maradtak még olyan eszközök, hogy az Egyesült Államok megpróbálja a szankciók elfogadását, betartását rákényszeríteni azokra az országokra, amelyekkel Oroszország üzletel, Indiára, Kínára, Törökországra, Egyesült Arab Emírségekre. Ez lehet egy olyan opció, amit Trump oda tud tenni a tárgyalások során Putyinnal szemben.

– hangsúlyozta a lapunknak a szakértő. Kiemelte: A nyomásgyakorlási eszközök és engedményeknek a keveréke lesz az, amivel az Egyesült Államok próbálkozhat a tárgyalások során, és az engedmények között ott találhatjuk majd bizonyos szankcióknak a feloldását, ott találhatjuk majd azt, hogy Oroszországot kvázi kivezetik az izolációból, visszatérhet a kibővített G7-be, ez a korábbi G8, és gyakorlatilag egy sor olyan intézkedés, amelyek révén Oroszország úgy érezhet, hogy jól került ki ebből a helyzetből, visszatért a nemzetközi izolációból, és az orosz gazdaság újra növekedésnek indulhat, és ennek fejében bizonyos kompromisszumokat el kellene fogadnia. Hozzátette: az oroszok ugyanakkor a négy ukrán területnek az egészét szeretnék megkapni.

Borítókép: Egy tüzérségi egység ukrán katonája 2022. november 8-án (Fotó: AFP)