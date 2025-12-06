Mikulás napján is marad a párás, felhős idő – de néhol kisüthet a nap

A köd felszállása után az ország északkeleti és keleti felén lehet a legtöbb napsütés, de időnként a Dunántúl egyes körzeteiben is elvékonyodhat a felhőtakaró – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Szombat délutáni időjárás. Forrás: HungaroMet

Mikulás napján jelentős csapadék nem várható, csak néhol fordulhat elő némi szemerkélő eső. A szél továbbra is gyenge marad, legfeljebb mérsékelt légmozgás kíséri a napot.

Délutánra 7–12 fok közé emelkedik a hőmérséklet, késő estére pedig 1–7 fokig hűl vissza a levegő.

A mai légköri helyzet nem terheli meg jelentősen a szervezetet, de a hajnali fagy és a párás levegő felerősítheti a krónikus ízületi panaszokat, a reggeli mozgás beszűkülhet. Érdemes az érintett végtagokat alaposan átmozgatni ébredés után. A párásság a légúti betegeknél is ronthatja a tüneteket, és kedvez a cseppfertőzéssel terjedő vírusoknak, ezért ilyenkor különösen fontos a fokozott higiénia és a fertőzések elleni védekezés – írja a Köpönyeg az orvosmeteorológiai jelentésében.

Esős vasárnap, borús hétfő: marad a szürke, párás idő

Vasárnap párás, borult időre készülhetünk, délig többfelé gyenge eső vagy szitálás is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szél időnként megélénkül, a hőmérséklet pedig 6 és 12 fok között alakul – olvasható a Köpönyeg előrejelzésében.

Hétfőn a borultság és a köd lesz a meghatározó, elsősorban az ország északi részein számíthatunk esőre. A nappali csúcsérték körülbelül 7 fok körül várható

Kedden változóan felhős idő ígérkezik, helyenként kisebb csapadékkal. A hőmérséklet 5 és 12 fok között ingadozik, a délnyugati szél több helyen élénkké válhat.

Szerdán már lehetnek naposabb körzetek is, de továbbra is sokfelé marad a borús, párás, ködös idő, helyenként szitálással. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, délután 5 és 13 fok közötti maximumokra számíthatunk.

