Rendkívüli

Tovább nőtt Orbán Viktor előnye, Magyar Péter egyértelműen lemaradt

mikulás napidőjárásfelhőzet

Mikulás napján is marad a párás, felhős idő – de néhol kisüthet a nap

Szombaton főként az északkeleti és keleti tájakon számíthatunk több napfényre, de a Dunántúl néhány részén is átmenetileg szakadozhat a felhőzet. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő, és akkor is legfeljebb gyenge szemerkélés formájában.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 7:15
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A köd felszállása után az ország északkeleti és keleti felén lehet a legtöbb napsütés, de időnként a Dunántúl egyes körzeteiben is elvékonyodhat a felhőtakaró – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből. 

Szombat délutáni időjárás. Forrás: HungaroMet

Mikulás napján jelentős csapadék nem várható, csak néhol fordulhat elő némi szemerkélő eső. A szél továbbra is gyenge marad, legfeljebb mérsékelt légmozgás kíséri a napot. 

Délutánra 7–12 fok közé emelkedik a hőmérséklet, késő estére pedig 1–7 fokig hűl vissza a levegő.

 

A mai légköri helyzet nem terheli meg jelentősen a szervezetet, de a hajnali fagy és a párás levegő felerősítheti a krónikus ízületi panaszokat, a reggeli mozgás beszűkülhet. Érdemes az érintett végtagokat alaposan átmozgatni ébredés után. A párásság a légúti betegeknél is ronthatja a tüneteket, és kedvez a cseppfertőzéssel terjedő vírusoknak, ezért ilyenkor különösen fontos a fokozott higiénia és a fertőzések elleni védekezés – írja a Köpönyeg az orvosmeteorológiai jelentésében.

 

Esős vasárnap, borús hétfő: marad a szürke, párás idő

Vasárnap párás, borult időre készülhetünk, délig többfelé gyenge eső vagy szitálás is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szél időnként megélénkül, a hőmérséklet pedig 6 és 12 fok között alakul – olvasható a Köpönyeg előrejelzésében.

Hétfőn a borultság és a köd lesz a meghatározó, elsősorban az ország északi részein számíthatunk esőre. A nappali csúcsérték körülbelül 7 fok körül várható

Kedden változóan felhős idő ígérkezik, helyenként kisebb csapadékkal. A hőmérséklet 5 és 12 fok között ingadozik, a délnyugati szél több helyen élénkké válhat.

Szerdán már lehetnek naposabb körzetek is, de továbbra is sokfelé marad a borús, párás, ködös idő, helyenként szitálással. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, délután 5 és 13 fok közötti maximumokra számíthatunk.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW/Bencsik Ádám)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szájer József
idezojelekpolitikus

Miért várjuk, hogy a bürokraták stratégiai döntéseket hozzanak?

Szájer József avatarja

A szöveg és a tett már nagyon elvált egymástól az európai politikai elit gyakorlatában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu