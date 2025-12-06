Hatos lottó - Mazda 6e Takumi Plus teszt

Mekkorát fordult a világ! Míg negyedszázaddal ezelőtt mindenki lesajnálóan nézegette a kétes minőségű és fura formájú kínai autókat, napjainkban sokan a nyugat járműiparára leselkedő veszedelemként tekintenek rájuk. Arról kevesebb szó esik, hogy a köztes időszakban az óriási kínai piacon az európai, amerikai és japán konszernek sorra alapították a vegyesvállalatokat, tálcán átnyújtva a tudásukat. Itt van például a Mazda: 2005 környékétől két partnere, a Changan és az FAW üzemében kezdte meg a modelljei ottani összeszerelését, ma viszont ott tart, hogy az eredetileg Kínának kifejlesztett, sőt, helyi technikára (Deepal SL03) épített autóját, a 6e-t küldi óriáshajók gyomrában Európa kikötőibe, miközben a belső égésű motoros 6-ost nyugdíjazta.

Hosszú és lapos, üdítő látvány a gombócforma SUV-ok között

Fotó: Stefler Balázs

Kihozták a maximumot a minimalizmusból

Ismerős és mégis szokatlan, de mindenképpen attraktív: így lehetne jellemezni a formatervet, mellyel a Changan-Mazda visszatért a régebbi 6-os sorozatok egyik népszerű verziójához, az ötajtós ferdehátú karosszériához. Nincs ugyan kilyuggatva, de megtalálható az orrán a jókora ötszögletű hűtőrács, ami a csíkszerű lámpatestekkel (a tompított fényszórók lejjebb, külön házban világítanak) és a hosszú, szépen formázott „motorháztetővel” együtt határozott fellépést kölcsönöznek a 4,9 méteres autónak. Befelé döntött hátfalát LED-csíkkal összekötött, mazdás felkörív-grafikájú lámpák díszítik, felettük pedig egy szárnyat alakítottak ki, ami üzemmódtól függően nagy tempónál, vagy show-elemként már ajtónyitásnál automatikusan kiemelkedik.

Aligha termel sok leszorítóerőt, de vagány a kiemelkedő szárny

Fotó: Stefler Balázs

Profilból is üdítő látvány a nyúlánk Mazda 6e a sok drabális SUV között, itt azonban villanyautós trükkök (automatikusan kiemelkedő kilincsek, aero felnik) mellett olyan furcsaságok tűnnek fel, mint az első ajtók harmadát elfoglaló fekete műanyag csíkok vagy a kissé drabális tükörházak. Kellemes meglepetés, hogy keret nélküli ajtókat tudunk feltárni, az pedig még inkább, hogy Takumi Plus felszereltségű tesztautónk műszerfalának és ajtóborításának egy részét gyönyörű alcantara, az üléseket pedig nappa bőr kárpitozás fedi. Mindezt sok igényes fém díszítőelemmel és jó néhány helyre bepréselt Mazda felirattal, na meg persze hangulatvilágítással fejelték meg, ami pedig az összeszerelési- és anyagminőséget illeti, már-már prémiummárkás színvonalú.