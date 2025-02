Jámbor óbudaiak

Engem is bosszant, hogy Kiss László, a DK tömlöcben ülő óbudai polgármestere „odabent” is megkapja a fizetését, sőt még az utazási térítést és a kafetériajuttatást is fölveszi. (Mint hírlik, a megemelt javadalmazás is jár majd neki – visszamenőleg 2024. október elsejéig havi 2 651 000 forint lesz a bére, plusz ugye a négyszázezer költségtérítés… Ráadásul mivel május közepéig biztosan bent marad, a tavalyról áthozott 99 nappal és a pótszabadságokkal együtt idén csaknem öt hónapnyi szabadságra is jogosult. Vagyis ha májusban kiengednék a kaptárból, 2025-ben már alig kellene dolgoznia.) A baloldali többségű testület természetesen semmi kivetnivalót nem talál abban, hogy a gyanúsított lator a sitten is megkapja az apanázst, hiszen „ő ott is munkát végez: előterjesztéseket ír, összehívja a testületi ülést, polgármesteri utasításokat ad ki”.

A legérdekesebb számomra az, hogy a kerület lakossága – a kétkezi választó – mindezt simán lenyeli, sehol egy tüntetés, tiltakozás, egy hangos szó. Pedig azt a videót is végignézhették a választás előtt pár héttel, amelyen zsivány vezetőik egy kocsiban ülve sok millió forintot szortíroztak – simán behúzták nekik az ikszet…

Jámbor ember az óbudai. Azon se háborodott fel túlságosan, amikor pár éve Kiss László örvendezve bejelentette: ötven év után újranyitották a római-parti plázst. Csak azt „felejtette el” megemlíteni, hogy nagy esőzések után a Fővárosi Csatornázási Művek helyi szivattyútelepe a szabadstrandtól pár utcával feljebb rendszeresen emberi ürülékkel kevert szennyvizet ereszt a Dunába. Vagyis az önfeledt fürdőzők ilyenkor turmixolt folyóvízben lubickolnak. Már akkor szagot foghattak volna…