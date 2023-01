„Úgysem lesznek bajnokok” – feldühítették az Arsenal-drukkereket

Az Arsenal sorra veszi az akadályokat, a Premier League legutóbbi fordulójában a londoni rivális Tottenham otthonában nyert 2-0-ra, és Mikel Arteta csapata 18 forduló után 15 győzelemmel, csaknem az idény felénél járva nyolcpontos előnnyel előzi meg a második helyezett, címvédő Manchester Cityt.

Az Arsenal 2004 óta nem volt angol bajnok, sőt az utóbbi években már a Bajnokok Ligája mezőnyéből is kiszorult, a 2016–2017-es idény óta nem szerepelt a legrangosabb európai kupában sem. Nem csoda, hogy sokan még most is hitetlenkedve szemlélik a csapat mostani remek szereplését, és Gary Neville is közéjük tartozik. A Manchester United korábbi 85-szörös angol válogatott védője szerint az Arsenal a végén még a második helyről is lecsúszik majd.

– Nem fogja megnyerni a bajnokságot az Arsenal – jelentette ki könyörtelenül Neville, akit a Daily Mail idézett. – A Manchester City lesz a bajnok, és a Manchester United a második. Tudom, hogy ezzel feldühítem az Arsenal-szurkolókat…