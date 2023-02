Ten Hag a szúnyogjának mondott köszönetet a Barca kiejtése után

Gavi eltiltás, Pedri sérülés miatt hiányzott csütörtökön a Barcelona középpályájáról, a katalánok vezetőedzője szerint ez meghatározó jelentőségű volt.

– Ők kulcsjátékosok. Amikor náluk van a labda, észreveszik a szabad területeket. Ha ők is játszanak, akkor nem lett volna ennyi gondunk – vélekedett a katalán szakember, aki a gránátvörös-kékek legnagyobb riválisa, a Real Madrid egykori futballistáival is szóba elegyedett. – Casemiróval és Varane-nal beszéltem. Tisztelem a Unitedet, gratuláltam nekik.

A Barcelona most már hazai terepen vigasztalódhat. A La Ligát utcahosszal vezeti a Real Madrid előtt, és a Király-kupa elődöntőjében is ugyanezzel az ellenféllel csap össze. Xavi pedig csak reménykedhet, hogy legközelebb már a nemzetközi porondon is összekapják magukat.

– Az előző évben nem voltunk versenyképesek az európai kupasorozatokban. Idén már a Bayern Münchennel, az Interrel és a Manchester Uniteddel is felvettük a versenyt. Javulnunk kell. Jól teljesítettünk, a következő idényben pedig még erősebben térünk majd vissza – ígérte a Barca vezetőedzője.

Ten Hag legnagyobb győzelme

A Manchester United vezetőedzője, a tavaly nyáron kinevezett Erik ten Hag a legnagyobb győzelmeként jellemezte a csütörtökit.

– Voltak nagy sikereink a szezonban, a Liverpoolt és az Arsenalt is megvertük az Old Traffordon. A Barcelonát pedig két meccs alatt sikerült legyűrni, pedig vezeti a La Ligát, nyolc ponttal előzi meg a Real Madridot, és ezen a héten mindannyian láthattuk, hogy utóbbi mire képes (a királyi gárda 5-2-re verte a Liverpoolt idegenben a BL-ben – a szerk.). Szóval ha mi képesek vagyunk megverni az őket megelőző Barcát, akkor ez tekinthető a legnagyobb győzelmemnek – lelkendezett a holland tréner. – Imádunk az Old Traffordon játszani. Ez valóban egy színház, csodálatos a hangulat. Bár idegenben is jó játszani, amikor ellenségesek velünk a szurkolók, mi pedig elcsendesíthetjük őket.

Ten Hag természetesen nem mulasztotta el megdicsérni a két gólszerzőjét.

– Az első félidőben voltak jó lehetőségeink, de hátrányba kerültünk, amit elkerülhettünk volna. De tudtuk, hogy ha becseréljük Antonyt és Garnachót, ők tempót visznek a játékunkba. Ráadásul senkitől sem félnek. Antony bátor, beleáll a párharcokba. Frednek fontos szerepe volt a Barcelona elleni mindkét meccsen. Frenkie de Jongot kellett megállítania – olyannak kellett lennie, mint egy szúnyognak, folyton körülötte legyeskedni.

Fantasztikus teljesítményt nyújtott a csapatom, ebből erőt meríthetünk az idény további részében. Hitet fog adni nekünk, hogy meg tudjuk nyerni a nagy meccseket – tette hozzá.

Ezt azonnal kihasználhatja a Manchester United, amely vasárnap megszerezheti a Ten Hag-éra első trófeáját. A Ligakupa döntőjében ehhez a Newcastle-t (17.30, tv: Match 4) kell legyűrnie.

Európa-liga, mérkőzés a nyolcaddöntőbe jutásért: Manchester United–Barcelona 2-1 (0-1), gólszerzők: Fred (47.), Antony (73.), illetve Lewandowski (11-esből, 18.). Továbbjutott: Manchester United (4-3-as összesítéssel)

Borítókép: Frenkie de Jong (balra) és Fred párharca (Fotó: AFP/Oli Scarff)