LeBron James Magyarországon kosármeccsen?! – fiával jöhet az NBA-sztár

Kosárlabdában a férfiaknál 1979 óta rendeznek U19-es világbajnokságot. Az első kettőt (1979, 1983) azt Egyesült Államok nyerte meg, a triplázást azonban 1987-ben a jugoszlávok megakadályozták, a döntőben 86-76-ra ők győztek. A vb-t 2007 óta már kétévente bonyolítják le, 2013 és 2015 megint két amerikai diadalt hozott egymás után, ám 2017-ben a kanadaiak beleköptek a levesükbe, a triplázás akkor sem jött össze a jenkiknek. Mi több, csak a bronzérem jutott nekik, mert az elődöntőben 99-87-re alulmaradtak északi szomszédukkal szemben, akik meg is nyerték a vb-t. 2019-ben és 2021-ben újra az Egyesült Államok végzett az élen, és a tengerentúlon most hatalmas várakozás előzi meg a debreceni tornát, hogy végre összejöjjön nekik a történelmi triplázás, amelyben LeBron James fiának is szerepe lehet.

LeBron James fia, Bronny James a második sorban Forrás: USA Basketball

A 18 éves Bronny James nagy tehetség, kedden a houstoni Toyota Centerben a McDonald’s All American Games elnevezésű rendezvényen, ahova a legjobb középiskolás kosarasokat trombitálták össze, elképesztő mutatványokkal rukkolt ki a zsákolóversenyen. A 190 centi magas „kis” James jelenleg a középiskolai bajnokságban játszik, és legkorábban két év múlva draftolhatják. A korosztályában egyértelműen a legjobbak közé tartozik, amit az is bizonyít, hogy beválasztották az Egyesült Államok középiskolás válogatottjába, amely április 8-án a portlandi Moda Centerben egy korosztályos világválogatottal mérkőzik meg a Nike gáláján. Így megelőlegezhetjük, hogy Bronny James itt lesz nálunk a debreceni világbajnokságon is.

A houstoni gáláról egy tűpontos dobás tőle:

Bronny James is underrated at this point .legit 3 pt shooter unlike lebron and has lebron’s athleticism pic.twitter.com/jeVD9d0C1S — John (@iam_johnw) March 29, 2023

A hét elején jelentették be, hogy a vb-n az amerikai válogatottat Tad Boyle (University of Colorado) irányítja majd, a segítői pedig Mike Boynton Jr. (Oklahoma State University) és Leon Rice (Boise State University) lesznek.

LeBron James kiszurkolhatja Bronny James és az amerikai válogatott sikerét

S nem csak Bronny James, hanem édesapja, LeBron James is feltűnhet a Főnix csarnokban. A sportág jelenkori legnagyobb hérosza lábfájdalmai miatt egy hónapot, tizenhárom mérkőzést kihagyott a Los Angeles Lakersben, múlt vasárnap tért vissza. A Chicago Bulls ellen hazai pályán nagyjából harminc percet töltött a játéktéren, 19 pontot, nyolc lepattanót és három asszisztot jegyzett, azonban a Lakers 118-108-ra kikapott. Szerdán viszont Chicagóban a Lakers nyert 121-110-re, James 25 pontjának is köszönhetően.

Szerdán nyert a Lakers, LeBron James huszonöt pontot szerzett Fotó: Europress/AFP/ MICHAEL REAVES

A 38 éves legendának négy bajnoki aranygyűrűje van, ennél azonban fontosabb adat róla, hogy az NBA történetében ő szerezte a legtöbb pontot. Idén február 7-én az Oklahoma City Thunder ellen döntötte meg Kareem Abdul-Jabbar 38 387 pontos csúcsát. LeBron James jelenleg 38 494 pontnál jár, s kimondott célja, hogy az NBA-ben megvárja a fiát, és együtt is pályára lépjenek. Ebből is arra következtethetünk, nagy élmény lenne számára látni Bronnyt az U19-es vb-n történelmi győzelmet arató amerikai válogatottban.

Azt pedig mondani sem kell, a magyar kosárlabdaszurkolók számára mekkora élmény lenne LeBron Jamest látni Magyarországon. A sportágban máris nagyon sokan ezzel számolnak. Az NBA-ben amúgy júniusban játsszák majd a döntőt, ami a debreceni U19-es világbajnokság előtt véget is érhet. Ám jelen helyzet szerint az nem valószínű, hogy a Nyugati főcsoportban jelenleg nyolcadik helyen álló Lakers eljut a fináléig, így LeBron James akár már foglalhatja is a repülőjegyeket. Mert a cikkünkben említett keddi houstoni gálán ott volt az egész James család, a családfő is – amint az alábbi videón is látható –, s nyilván a családi büdzsébe beleférne egy magyarországi kiruccanás is.

S amiről már beszéltünk, így zsákolt Bronny James kedden Houstonban:

Borítókép: LeBron James és Bronny James itt a houstoni gálán. A nyáron akár Debrecenben is együtt láthatjuk őket (Forrás: Europress/AFP/ALEX BIERENS DE HAAN)