Juhász Dorka számára most élet-halál harc következik legendás elődje szerint

A nap legnagyobb magyar vonatkozású szenzációja, hogy Juhász Dorka tagja lett a WNBA-ben szereplő Minnesota Lynx csapatának. A fiatal magyar kosárlabdázó a New Yorkban megrendezett kiválasztó, a draft második körében a negyedik, tehát összességében a tizenhatodik helyen „kelt el”, ami igen előkelő és sokat ígérő tény. Juhász Dorka az elmúlt években előbb három évadon keresztül az Ohio State-et erősítette, majd két kiíráson keresztül tartozott a 12-szeres bajnok UConn kötelékébe, mellyel legutóbbi idényében a legjobb 16-ig menetelt a csapattal, s 28 mérkőzésen kapott lehetőséget kezdőként, ezalatt pedig 33.4 percet, 11.9 pontot, 8.8 lepattanót és 1.6 gólpasszt átlagolt.

Juhász Dorka az ötödik magyar kosaras, aki lehetőséget kaphat az észak-amerikai női profi ligában Iványi Dalma, Nagy Andrea, Újhelyi Petra és Határ Bernadett után. A legtöbbször Iványi Dalma lépett pályára a WNBA-ben, 106-szor játszott a Utah Starzz, a Phoenix Mercury és a San Antonio Silver Stars színeiben.

– Az a tény, hogy a második körben és azon belül is a negyedik helyen választották ki Dorkát, nagyon komoly elismerés – mondta a Magyar Nemzetnek Iványi Dalma, a magyar női kosárlabda egyik legnagyobb legendája. – Én is drafton kerültem be, mint mindegyik arra alkalmas egyetemista, de későbbi fázisban. Szerintem már az is nagy elismerés, hogy meghívták, személyesen legyen ott New Yorkban a drafton.

Székely Norbert kompromisszumokra kényszerülhet Fotó: MKOSZ

Iványi Dalma öt szezont húzott le a WNBA-ben, így nagyon jól ismeri a ligát. Szerinte Juhász Dorka most örülhet, de nagyon kemény hónapok várnak rá.

– Most jön számára a neheze. A WNBA-ben nagyon meg kell harcolnia a helyéért a csapatban, bár a második körös választás azt jelzi, biztosan számítanak rá. Ugyanakkor ennek neki kell megfelelnie, az edzőtáborban már élet-halál harcra számíthat, ez más világ lesz, mint az egyetem volt vagy az európai kosárlabda. Sokat számít a fizikum, a játék az egyéni képességekre alapul, és persze szüksége lesz szerencsére is, például arra, hogy ne sérüljön meg.