Kegyelmi állapotban kölcsönösen szebbé tették egymás életét

– Most tehát visszatért tehát Pécsre. A fényképeken őszintének tűnik a mosolya, pedig Győrből nem önszántából távozott.

– Mindig sokat és őszintén mosolygok, szerencsére vidám és optimista a természetem. De értem, mire céloz. Két éve bátor lépés volt tőlem, hogy igent mondtam a Győr felkérésére. Amikor abbahagytam a játékot, elhatároztam, hogy minden korosztállyal szeretnék dolgozni, hogy megismerjem őket és magamat is. Hogy megtudjam, hol tudom a legtöbbet visszaadni abból, amit az évtizedek során megtanultam. Ezt az utánpótlásban kellett elkezdeni, már csak azért is, mert a felnőttkosárlabda világából akkor éppen elegem is lett. Két éve jött a lehetőség, hogy az NB I-ben is kipróbáljam magamat, és mert a családot is érettnek láttam a költözésre, elvállaltam.

Fotó: Mirkó István

– A történtek fényében megbánta?

– Nem. Rövidebb lett ez a munka, mint vártam, de rengeteg tapasztalattal gazdagodtam. Az első év eredményes volt, a második nem, és szomorú, egyben csalódott vagyok, mert nem sikerült befejeznem ezt a munkát, ugyanakkor tudtam, hogy ezen a szinten ez a poszt ezzel jár. Kicsit elkeseredtem, de hamar talpra álltam, mert jött az új lehetőség, az új kihívás.

– Csakhogy most nem vezetőedző, hanem másodedző lesz a PEAC-nál. Ez nem visszalépés?

– Egyáltalán nem tartom annak, sőt motivált vagyok és tettre kész. Felnőttcsapat fejlődését szolgálhatom továbbra is, de az utánpótlásban is dolgozom a korosztályos válogatottaknál. Nem derogál ez a feladat, mert kiváló stáb tagja lehetek, amelyben értékes munkát végezhetek. Ráadásul belülről ismerhetek meg egy új szerepkört, és ha egyszer újra vezetőedző leszek, tudni fogom, hogyan néz ki ez a világ a másodedző szemével. Egy mondás szerint olykor egyet vissza kell lépni, hogy majd kettőt előreléphess, ez most éppen rám igaz.

– Visszajöhet még Pécs a magyar női kosárlabda csúcsára?

– Adott rá a lehetőség, és ezen dolgozunk, ezért nagy kihívás az új feladat. A háttér, az infrastruktúra megvan, hosszú távú szakmai koncepció mentén haladunk majd lépésről lépésre. Izgat, hogy részese lehetek ennek a folyamatnak, amelynek az a célja, hogy a pécsi női kosárlabda ismét nagy riválisa legyen az adott kor legjobbjainak, jelenleg a Sopronnak, és a nemzetközi porondon is visszakerüljön arra a szintre, ahol voltunk az Euroligában nyert bronzérmekkel.