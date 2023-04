Milyen bíró az ilyen, dühös vagyok! – kiakadt a magyar vb-ezüstérmes

Sztalvira Orsus még orosz színekben háromszoros Európa-bajnok lett, s ha valaki logikusan azt gondolná, hogy Oroszország ukrajnai agressziója után az orosz sportolók feketelistára vétele sarkallta az országváltásra, az nagyot téved. Magyar dédnagyapja a két világháború között került Szibériába, ott alapított családot, ő maga pedig már 2017-ben magyar színekre váltott volna, de az oroszok akkor ezt még nem engedték meg. Csak idén, 29 évesen jöhetett, és erre nagyon készült, magyarul is folyamatosan lelkesen tanul, most az Eb-n csütörtökön már így is nyilatkozott, mint Orsós Sztálvira, visszakapva az ősi családnevet. Az 53 kilogrammos súlycsoportban, ami olimpiai kategória, tegnap három győzelmet aratott, így került be a mai döntőbe, ahol a címvédő, 22 éves svéd Emma Malmgrennel meccselt az aranyéremért. Az első menet után vezetett is 1-0-ra, a második elején azonban az ellenfele földre vitte, a lábain befogta az orsófogást (nomen est omen…), ami nyolc pontot hozott neki a konyhára. Ugyan a folytatásban Orsós is megvillant, és ahhoz sem volt messze, hogy kétvállra fektesse az ellenfelét, de Malmgren kibújt a szorult helyzetéből, és 9-3-ra győzött.

– Kiélezett mérkőzés volt, ezúttal jobb volt az ellenfelem. Ez azonban nem jelenti azt, hogy összességében is jobb nálam, természetesen vissza szeretnék vágni neki. Az aranyéremért jöttem, úgyhogy nem vagyok boldog ezüsttel, tapasztalatszerzésnek viszont kiváló volt. Szeretném megköszönni Magyarországnak, a szövetségnek, a szurkolóknak és a birkózást kedvelőknek a támogatást, amely nagyon jólesik, motivál – mondta jó magyarsággal a honosított klasszis.

Orsós Sztálvira az eredményhirdetésnél már mosolygott Fotó: MBSZ/Róth Tamás

Az Eb-n ma a férfiaknál kötöttfogásban is elkezdődtek a küzdelmek, mi Kecskeméti Krisztián (63 kg), Lévai Zoltán (77 kg), Takács István (87 kg) és Vitek Dáriusz (130 kg) révén voltunk érdekelve, utóbbi hárman olimpiai súlycsoportban léptek szőnyegre. A tavalyi budapesti Eb-n bronzérmes Vitek nem a legjobb előjelekkel érkezett Zágrábba, ugyanis a múlt héten egy vírusos betegség ledöntötte a lábáról, hat kilogrammot fogyott, ami még a nehézsúlyban is visszaüt. Versenyzőnk a nyolcaddöntőben 5-4-re kikapott azeri riválisától, Kecskeméti pedig a 16 közé jutásért egy olasszal szemben maradt alul. Vitek legyőzője a folytatásban döntőbe jutott, így versenyzőnk szombaton a vigaszágon újabb esélyt kap.

Lévai Zoltán joggal bosszús az elődöntője után

A tavalyi belgrádi vb-n ezüstérmes Lévai Zoltánnak a 16 közé jutásért nem kellett birkóznia, a nyolcaddöntőben azonban rangadó várt rá a két éve vb-2. azeri Sanan Suleyman ellen, akitől a 2020-as római Eb döntőjében kikapott. Ám a nagy csata most elmaradt, mert Lévai virtuóz birkózást bemutatva 9-0-s technikai tussal intézte el az ellenfelét. Ezt követően 3-1-re vert egy Eb-ezüstérmes grúzt, majd az elődöntőben a szerbiai, hat éve világbajnok Nemes Viktorral csapott össze. Gigászi küzdelemben a meccs 1-1-re végződött, de a később szerzett pontjával Nemes jutott be a döntőbe, Lévai Zoltán szombaton a bronzéremért birkózhat.

De az elődöntőt azért nem intézhetjük el ennyivel. A jóval aktívabb Lévai lenti helyzetből próbálkozhatott, kissé megküzdött a megfelelő fogás kialakításával, de meg tudta emelni Nemest, a dobás azonban elmaradt, a vajdasági birkózó visszaesett a szőnyegre.

Lévai ugyan felette volt, de nem próbálkozhatott újra, mivel a mérkőzésvezető már sípolt. Világbajnoki ezüstérmesünk értetlenül fogadta a döntést.

A második menetben Nemes kezdeményezhetett, amire bőven kapott időt a bírótól, de nem tudott akciót végrehajtani. A hátralevő időben álló helyzetben Nemes, mivel ő állt nyerésre, csak arra ügyelt, hogy Lévai ne tudja meglepni, és jól védte a számára döntőbe jutást jelentő 1-1-et.

– Igazságtalannak érzem ezt az egészet… A fogásomba fújt bele, hát milyen bíró az ilyen? Nagyon megzavart ez az eset, rettentően dühös vagyok – mondta feldúltan az MTI-nek Lévai Zoltán.

Takács István szombaton Eb-aranyért birkózhat

Az U23-as világ- és Európa-bajnok Takács István két magabiztos siker után negyeddöntőben 3-2-re verte a 2020-ban Eb-győztes bolgár Szemen Novikovot, aki az előző körben a címvédő dán, valójában csecsen Turpal Bisultanovot technikai tussal intézte el. Takács az elődöntőben a svájci Damian von Euw ellen birkózott.

Az összecsapás előzetesen egyértelműen versenyzőnk sikerét ígérte, aki érvényesítette is a papírformát. A második menetben hatalmas ívben eldobta ellenfelét, és 5-1-re győzött.

– Egy éve még nem gondoltam volna, hogy itt döntős leszek, mert mély gödörben voltam. Most számítottam arra, hogy döntőbe jutok, mert az ágamon mindenkivel birkóztam már. A svájci elődöntőbe jutása nem lepett meg, mert idén nagy skalpokat gyűjtött, de győznöm illett ellene – nyilatkozta Takács István, aki szombaton a török Ali Cengizzel vívja a finálét.

Takács István szenzációsan birkózott Fotó: MBSZ/Róth Tamás

Szombaton további öt magyar kötöttfogású birkózó kezdi meg szereplését, az Európai Játékok-2., Eb-3. Torba Erik (60 kg, BHSE) észt, az újonc Pohilec Ádám (67 kg, BHSE) svéd, az Eb-címvédő Fritsch Róbert (72 kg, BHSE) török, az Eb-3., U23-as vb- és Eb-győztes Szilvássy Erik (82 kg, Csepeli BC) grúz, a tavalyi vb- és Eb-3. Lévai Tamás (97 kg, BHSE) görög vagy lengyel versenyző ellen lép szőnyegre.

Borítókép: A kritikus pillanat: Lévai Zoltán nem próbálkozhatott másodszor, a mérkőzésvezető nem adta meg neki az esélyt (Fotó: MTI/Ilyés Tibor)