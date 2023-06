Neymar és Shakira az okai a Formula–1 szabályváltoztatásának

A hírességek előszeretettel teszik tiszteletüket egy-egy Formula–1-es versenyhétvégén, a közelmúltban pedig több olyan futamot is rendeztek, ami igencsak népszerű a sztárok körében, így Monacóba, Miamiba és Barcelonába is ellátogatott a mezőny. Ezen nagydíjak egyikén többek között a Paris Saint-Germain futballistái, Neymar és Kylian Mbappé, az énekesnő, a Gerrard Piquével való szakítása után Lewis Hamiltonnal (Mercedes) összeboronált Shakira, a színész Tom Cruise, valamint a teniszező Williams nővérek, Serena és Venus is részt vettek.

Neymar mellett Shakira és Tom Cruise is megfordult a rajtrácson Fotó: AFP/Chandan Khanna

A hírességek a VIP-belépőiknek hála olyan helyekre is eljutnak, amikről más nézők csak álmodoznak, például a futamok előtt a rajtrácson is tehetnek egy sétát. Igen ám, de van egy határ, amit nem kellene átlépniük a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) megítélése szerint, a Spanyol Nagydíj előtt pedig ezt Neymar és Shakira is megtette. A szövetség tagjait az aggasztja, hogy a sztárok még a felvezető kör idején is az aszfaltcsík mellett álldogáltak, ez pedig biztonsági kérdéseket vet fel.

– Tanulnunk kell abból, ami a Spanyol Nagydíj előtt történt – jelentette ki Mohammed Ben Szulajem, az FIA elnöke.

Ezek után Stefano Domenicali, a Formula–1 vezérigazgatója bejelentette, az FIA lépéseket fog tenni, hogy a jövőben ilyesmire ne kerülhessen sor. A sztároknak ugyanakkor továbbra is megengedik, hogy kilátogassanak a rajtrácsra, de minden bizonnyal kisebb lesz a mozgásterük.

Neymar különleges bánásmódban részesült, még Lewis Hamilton Mercedesét is kipróbálhatta:

Borítókép: Neymar a barcelonai pálya rajtácsán (Fotó: AFP/Josep Lago)