Keszthelyi Rita: Nem engedtük el egymás kezét a vesztes negyeddöntő után

A magyar válogatott egyszer sem volt hátrányban ugyan Görögország ellen, mégis szoros győzelmet aratott 10-9-re, hiszen az ellenfél a végén többször is támadhatott az egyenlítésért. Bíró Attila szövetségi kapitány úgy véli, a csapat jól reagált a spanyoloktól elszenvedett negyeddöntős vereségre, és képes volt megújulni.

Keszthelyi Rita (8-as) szerint fontos, hogy a csapat összetartott a spanyolok elleni vereség után (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

– Nagyon kellett ez a siker a lelkeknek – fogalmazott Bíró Attila. – Tudtuk, hogy nem lesz sima, nyilván nem a korábbi magabiztosabb győzelmekből indultunk ki, mert egy vb mindig más szituáció. Még ha nem is volt hibátlan a játék, de erre lehet építkezni, kiküzdöttük a győzelmet. Voltak olyan egyéni teljesítmények is, amikre vártam, Magyari Alda extrán védett, mondhatnám, hogy ha két napja így véd, akkor most az elődöntőben játszunk.