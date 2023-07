Vingegaard már megtette, Valter Attila viszont még nem vallott színt

– Már tavaly novemberben meghoztuk a döntést, mindig is ez volt a terv. Most jött el a pillanat, hogy nyilvánosságra hozzuk. Nagyon várom a Vueltát. Természetesen élvezni fogom a Tour de France győzelmét, de egy hét múlva már a Vueltára fogok koncentrálni – mondta Jonas Vingegaard az idei Tour utolsó szakasza előtt. Tehát csakúgy, mint Primoz Roglic, a dán bringás is indul az idei Vueltán. Miként, reméljük, Valter Attila is. Ám az erről szóló hivatalos bejelentés továbbra is várat magára. Az idézett nyilatkozat, amellett, hogy fontos információval, arra is magyarázatként szolgál, a franciák miért is nem rajonganak különösképpen Jonas Vingegaard-ért. Hűvösnek, merevnek tartják a dán bringást, aki hatalmas fölénnyel védte meg a címét. De ez persze legyen a franciák baja.

Valter Attila a balatonfüredi verseny rajtjánál (Fotó: Nagy Lajos)

Vingegaard bejelentése mögött személyes motiváció lehet, de az sem kizárt, a Jumbo-Visma nagyon eltökélt, hogy a Giro d'Italia és a Tour de France után idén a harmadik háromhetes (Grand Tour) viadalt is megnyerje. A Girón Primoz Roglic győzött, a Touron Jonas Vingegaard, és várhatón – helyesebben a Jumbo-Visma reményei szerint – kettejük között dől el a Vuelta. Persze a két sztár indulása némi feszültséget is jelenthet a csapaton belül.