Mikor fog más nyerni? Majd ha Verstappen visszavonul

– Talán majd akkor sikerül, ha Max visszavonul. A Red Bull egyszerűen túl gyors. Esetleg akkor jöhet össze, ha hibáznak. De mi most az elmúlt négy-öt futamon mutatott fejlődésünkkel is nagyon elégedettek vagyunk. Korábban az időmérő első szakaszából is nehéz volt továbbjutunk, most viszont rendszeresen versenyben vagyunk a dobogós helyezésekért. Egyelőre megelégszünk ezzel, egyszer pedig majd eljön a mi időnk – tette hozzá.