Fontos bejelentést tett a világ egyik legjobb kézilabdázója + videó

A legfontosabb mondatok a Paris SG honlapján közzétett nyilatkozatból.

Karabatic a kézilabdasport korszakos egyénisége Fotó: PATRIK STOLLARZ/AFP

„Ma belekezdtem profi pályafutásom utolsó, 22. szezonjába a Paris Saint-Germain színeiben, abban a klubban, amely oly sokat jelent nekem.”

„És az első tétmeccset most a gyerekkori csapatom, Frontignan ellen játsszuk.”

„Az évek alatt odaadtam a lelkemet és a szívemet is ezért a sportágért, amit annyira szeretek és tisztelek, mint semmi mást. Az elmémet és a testemet is ennek a fizikailag és mentálisan is erősen igénybe vevő sportágnak rendeltem alá.”

„A tanulás és a győzelem iránti vágy tett képessé arra, hogy legnagyobb klubok ellen a legszebb helyszíneken játszhassak, hogy a legjobb edzők által fejlődjek, hogy a legnagyobb klasszisokkal kerüljek szembe és hogy a nagyobb trófeákat nyerjük meg hihetetlen csapattársaimmal.”

„A nosztalgia még várat magára, de most inkább, mindenekelőtt, szeretném megélni veletek ezt az utolsó évet. Azokkal, akik osztoznak a kézilabda iránti szenvedélyemben.”

„Számíthattok rá, hogy kétszáz százalékot adok bele – ez a legkevesebb, amit adhatok, hogy kifejezzem a hálámat nektek.”

Nikola Karabtic minden létező trófeát megnyert: az egykori Jugoszlávia területén, Nisben született átlövő 2008-ban, 2012-ben és 2020-ban olimpiát, 2009-ben, 2011-ben, 2015-ben és 2017-ben világbajnokságot, 2006-ban, 2010-ben és 2014-ben Európa-bajnokságot nyert a francia válogatottal. 2003-ban a Montpellier, 2007-ban a Kiel és 2015-ben a Barcelona csapatával hódította el csapatával a Bajnokok Ligája trófeáját.

Borítókép: Nikola Karabatic (Fotó: AFP)

