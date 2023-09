Lőw Zsolt mélyítheti el a Manchester United válságát

A két sztárcsapat a BL-ben 1998 óta vív rendre nagy küzdelmet egymással, ennek az egyik legemlékezetesebb mérkőzése az 1999. május 26-án rendezett barcelonai döntő volt, amelyet az angol gárda a 91. és a 93. percben szerzett gólokkal nyert meg 2-1-re.

Az 1999-es döntő összefoglalója:

Most a bajorok az esélyesebbek, a Bundesligában három győzelem és egy döntetlen a Bayern mérlege, ezzel szemben a Manchester United a Premier League-ben két győzelemmel és három vereséggel csak a 13. helyen szerénykedik – 34 éve nem indult el ennyire rosszul a csapat idénye, mint most.

Kézifékkel indult a United szezonja

Erik ten Hag nincs könnyű helyzetben: miután Jadon Sancho nyilvánosan bírálta és meghazudtolta őt, a keretből is kizárta az angol támadót, majd kiderült, hogy bizonytalan ideig Antonyra sem számíthat, aki Brazíliában maradt, miután több korábbi barátnője is bántalmazással vádolta meg. A holland edző ennek ellenére derűlátó: – Muszáj összetartanunk, és ragaszkodnunk a korábbi terveinkhez, akkor meg tudjuk fordítani a rossz sorozatunkat. Nyilván zavar a vereség, de láttam pozitív jeleket is a játékunkban. Muszáj megmutatni, hogy milyen karakterei vannak a csapatnak, most az a legfontosabb, hogy egyénileg is vállalják a fiúk a pályán a vezér szerepét.

Ten Hag egyelőre nehezen tudja kezelni a helyzetet Fotó: AFP

Ami a többi szerdai összecsapást illeti: az Arsenal hat év szünet után tér vissza a BL-be, és elsőként a holland PSV Eindhovent fogadja, míg a Real Madrid az Union Berlint látja vendégül, amelynek BL-keretében nincs ott a sérüléséből lábadozó Schäfer András. A német csapat a története első BL-mérkőzésére készül, ráadásul rögtön a 14 elsőségével rekorder klub vendégeként. Az előző kiírásban a negyeddöntőig menetelő, 33 év szünet után újra olasz bajnoki címet szerző Napoli a portugál Braga otthonában kezdi a csoportkört, míg a legutóbb döntős Internazionale a spanyol Real Sociedad vendége lesz.