Sztankovics Dibusz helyetteséről áradozott, a mesében sincs ilyen

Varga Ádám magabiztos teljesítménye nem merült ki néhány lövés kivédésében, egyszer a kapujából majdnem negyven méterre szaladt ki menteni, a második félidőben pedig hidegvérű cselt is bemutatott az egyik újpest támadóval szemben, utóbbi esetet is rendkívül józanul értékelte lapunknak.

– Kissé túlbonyolítottam, nem jellemző rám, hogy cselt vállaljak be, hiszen ebben megvan a hibalehetőség. A meccs hevében ezt éreztem jó megoldásnak, illetve kissé közelebb is volt a letámadó újpesti játékos, mint elsőre gondoltam, szerencsére bevált a csel – mondta Varga Ádám, aki úgy fogalmazott: valószínű, hogy szerdán, a Puskás Akadémia elleni Magyar Kupa-mérkőzésen is ő áll majd a kapuban.

Ha a Sztankovics által említett hét-tíz napot vesszük alapul, valamint a Vargának jutott dicséretet vesszük alapul, akkor ez lényegében biztosnak tekinthető.

NB I, 11. forduló Szombat

Kecskemét–ZTE 3-1 (2-0), Széktói Stadion, 2487 néző, jv: Rúsz, gólszerzők: Tóth B. (35.), Szabó A. (45.+4.), Zeke (72.), illetve Mance (82., 11-esből)

Fehérvár–DVTK 4-0 (2-0), Sóstói Stadion, 3111 néző, jv.: Bognár T., gólszerzők: Christensen (42.), Kodro (45+1., 84.), Kastrati (82.), kiállítva: Farkas D. (70., DVTK), Szatmári Cs. (86., DVTK)

Puskás Akadémia–DVSC 1-1 (1-1), Pancho Aréna, jv.: Pintér, gólszerzők: Gruber (37.), illetve Dzsudzsák (15.) Vasárnap

Mezőkövesd–MTK 1-0 (1-0), Mezőkövesd, Város Stadion, 1791 néző, jv.: Andó-Szabó, gólszerző: Molnár G. (7.)

Paks–Kisvárda 3-1 (2-0), Paksi FC Stadion, 2078 néző, jv.: Káprály, gólszerzők: Szabó J. (16.), Windecker (45+3.), Mezei (80.), illetve Balogh N. (74.)

Ferencváros–Újpest 3-0 (1-0), Groupama Aréna, 20 357 néző, jv.: Karakó, gólszerző: Pesics (28.), Abena (70.), Abu Fani (73.) A bajnokság állása

1. Ferencváros 25 pont/10 meccs

2. Paks 24/11

3. Újpest 20/11

4. Puskás Akadémia 19/11

5. Debrecen 17/11

6. Diósgyőr 16/11

7. Fehérvár 14/11

8. MTK 14/11

9. Kecskemét 13/11

10. Zalaegerszeg 8/11

11. Mezőkövesd 7/10

12. Kisvárda 7/11

Borítókép: Varga Ádám megőrizte a Ferencváros kapuját a góltól az Újpest ellen (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)