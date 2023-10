A Fehérvár kiütötte a DVTK-t, amelynek játékosai elvesztették a fejüket

Legutóbb tavaly augusztusban tudott legalább négygólos különbségű győzelmet aratni a Fehérvár futballcsapata, amely akkor a Honvéd ellen ugyancsak 4-0-ra győzött odahaza. Akkor még a német Michael Boris vezette a csapatot, de rajta kívül távozott már a magyar válogaott Loic Nego (Le Havre) és Dárdai Palkó (Hertha), valamint Ivan Petrjak (Sahtar Donyeck) és Budu Zivzivadze (Karslruhe) is.

Kenan Kodro két gólt szerzett a DVTK ellen. Forrás: Fehérvár FC

Maradt viszont az akkor gólszerző Kenan Kodro, aki a mostani 4-0-ból is kivette a részét: a bosnyák válogatott csatár szerezte a Fehérvár második és negyedik gólját a DVTK ellen.

Más lehetett volna a meccs képe, ha Schön Szabolcs egy csúnya szabálytalanság után nem sárga, hanem piros lapot kap a 32. percben még 0-0-nál, de megúszta a kiállítást a Fehérvár szélsője. Aztán a 41. percben megszerezték a vezetést a hazaiak Christensen akciójából. Még mindig az első félidőben, a hosszabbításban pedig Kodro is betalált Katona lövése után a kipattanóból.

Két diósgyőri kiállítás, és máris kiütés a vége

Szünet után tartotta előnyét a Fehérvár, majd a hajrában kiütés lett a vége. Ehhez kellett az is, hogy a Diósgyőr játékosai elvesztették a fejüket. A 69. percben Farkas Dániel sárga laposként ütötte el az ellenfél térfelén feleslegesen Florest, mehetett is zuhanyozni. Emberelőnyben a 82. percben Katona indítása után Kastrati talált be, majd két perccel később Kodro használta ki a diósgyőri sokkot.

Ez már tényleg sok(k) volt Szatmári Csabának, aki csúnyán letalpalta Florest, így a 86. percben ő is piros lapot kapott a DVTK-ból.

A Fehérvár zsinórban negyedszer nyert hazai pályán, és a hetedik helyre lépett előre, a nemrég még a kirúgás által fenyegetett Grzelak a jelek szerint összekapta a társaságot. A Diósgyőr viszont hullámvölgybe került, sorozatban harmadszor kapott ki.

NB I, 11. forduló Szombat

Kecskemét–ZTE 3-1 (2-0), Széktói Stadion, 2487 néző, jv: Rúsz, gólszerzők: Tóth B. (35.), Szabó A. (45.+4.), Zeke (72.), illetve Mance (82., 11-esből)

Fehérvár–DVTK 4-0 (2-0), Sóstói Stadion, 3111 néző, jv.: Bognár T., gólszerzők: Christensen (42.), Kodro (45+1., 84.), Kastrati (82.), kiállítva: Farkas D. (70., DVTK), Szatmári Cs. (86., DVTK)

Puskás Akadémia–DVSC 17.00 Vasárnap

Mezőkövesd–MTK 13.15

Paks–Kisvárda 15.30

Ferencváros–Újpest 18.00

Borítókép: A sérült Fiola Attilának kívántak jobbulást a Fehérvár játékosai. (Forrás: Fehérvár FC)