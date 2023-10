Új lendületet vesz Hosszú Katinka itthoni legyőzője

Csak Kóst kísérhette el a csúcsig

– Sok neves mester, Széchy, Széles és Gyertyánffy segített hozzá ahhoz, hogy kitanuljam az edzői szakma csínját-bínját, az viszont „csak úgy” kialakult, hogy a legsikeresebb tanítványaimat rendre át kellett engednem egyik vagy másik edzőtársamnak, ami őszintén szólva nem volt mindig szívderítő esemény. Istenigazából Kós Hubi volt az első, akit tízéves korától egészen mostanáig tanítványomnak tekinthettem, akivel együtt kissrác korától a felnőtté válásáig közel harminc korosztályos rekordnak, annál is több győzelemnek örvendezhettünk, mindezek megkoronázásaképpen pedig egy Európa-bajnoki címnek. Benne még sokkal-sokkal több van, amit Amerikában, új környezetében és az új edzőjével világbajnoki győzelemmel már bizonyított is, ám ennek lesz még méltó folytatása. Bízom abban, hogy ugyan más lépték szerint, de a kölcsönös bizalom jegyében, részemről pedig az úszás iránti töretlen alázattal Veres Laurának is új esélyt tudok adni legjobb teljesítményeinek megismétléséhez, sőt egyéni csúcsainak a megjavításához is. Ennek a tervnek a megvalósítása akkor lehet tökéletes, ha bekerül a Párizsba készülő olimpiai válogatottba, és visszaszerzi a helyét a gyorsváltókban. A feladat emberesnek ígérkezik, mert kétszer annyi a pályázók száma, mint amennyien befutók lehetnek – hangsúlyozta Magyarovits Zoltán, aki nagy kihívásnak tekinti a közelgő budapesti Világkupaversenyre és az azt követő rövidpályás országos bajnokságra készülő Veres Laura felkészítését.

Veres Laura nagy úszása:

Borítókép: Magyarovits Zoltán és Veres Laura (Fotó: UTE)