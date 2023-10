Vagány a Kisvárda, ma végre megszakad a borzalmas sorozata az NB I-ben

Révész Attila, a Kisvárda sportigazgatója néhány napja megkönnyebbülten jelentette be, végre játékra alkalmas a Kisvárda otthoni, a Várkerti Stadion. Ám az e heti programot ez még nem befolyásolja, a Kisvárda a kilencedik fordulóban az eredeti menetrend szerint idegenben játszik a Puskás Akadémia ellen, majd csak október 21-én – a válogatott két Eb-selejtezője után – játszhat végre otthon a Mezőkövesd ellen. Olyan mértékű volt a játéktér fertőzése a Várkerti Stadionban, hogy elkerülhetetlenné vált a teljes talajcsere. S nem csak a stadion gyepe, hanem valamennyi edzőpálya is megfertőződött, ami persze az edzésmunkára is hatással volt, innen nézve még inkább érthető, hogy a Kisvárda miért kezdte pocsékul, egy-egy győzelem és döntetlen mellett hat vereséggel az évadot.

Mátyus János nincs könnyű helyzetben, nyernie kellene a Kisvárdának (Fotó: Kisvárda)

Révész Attila szerint morálisan is megsínylette az együttes a folyamatos idegenbeli szereplést és az eredménytelenséget.

– Elkeserítő, amit a csapattól látok. Az elmúlt néhány mérkőzésnek a pontszámok mellett a csapat egysége is kárvallottja volt. Ha az élet ezt sodorta elénk, akkor ezzel kell megbirkóznunk. Ha most kell kiesnünk, akkor méltósággal fogjuk tenni, de addig is mindent megteszünk a minél jobb szereplés érdekében – nyilatkozta a sportigazgató tőle szokatlanul apatikusan.

A Kisvárda már két edzőt is elfogyasztott az őszi szezonban, s eddig Mátyus János sem tudta felrázni a csapatot. A vezetőedző persze nem adja fel.