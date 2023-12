Csodálatos feltámadás, a sírból hoztuk vissza a horvátok elleni meccset

Az olimpiai selejtezős szereplés szempontjából sorsdöntő Horvátország elleni középdöntős mérkőzésen Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány Töpfner Alexandrát és Szemerey Zsófit hagyta ki a meccsre nevezett keretből, visszakerült Tóvízi Petra és maradt bent a váci vb-újonc kapus, Bukovszky Anna.

Egy poszton változott a svédek ellen látott alapcsapat: Schatzl helyett Márton Gréta volt a jobbszélső, a kezdő hetes így állt fel: Bíró, Lukács, Kuczora, Bordás, Vámos, Klujber, Márton.

A válogatott a sorsdöntő csata előtt Fotó: MKSZ/Kovács Anikó

Az eddigiekkel ellentétben ezúttal nem brillírozott a magyar válogatott a mérkőzés kezdetén: a korábbi dunaújvárosi átlövő, Camila Micijevic és az egykor Székesfehérváron védő Tea Pijevic is jól kezdett a horvátoknál.

A horvátok az előző körben Kamerun ellen játszottak, több kulcsemberüket pihentették, talán ez is hozzájárult a frissességükhöz. 4-2-nél Jezic ziccerét védte bravúrral Bíró, ez (is) nagyon kellett, már csak azért is, mert Márton helyzetét Pijevic rúgta ki a gólvonalról.

Mindenesetre a magyar válogatott az első tíz percben összesen két gólra volt képes. A minden második horvát lövést védő Bíró és a szélről hibátlan Lukács Viktória tartotta a lelket a csapatban. A belső posztokon játszók folyamatosan hibáztak.

Pedig nem voltkifejezetten túlbonyolított a horvát taktika: az égi meszelő Micijevic vagy a beálló Jezic feladata volt a góllövés. A magyar válogatott eredendően több hangszeren játszott, de a 14. percig csak a jobbszélső, Lukács Viktória szerzett gólt.

Ezután érkezett Klivinyi Kinga és a hetesből eredményes Klujber Katrin.

Csapkodó, kapkodó, ideges volt a magyar válogatott játéka. Hogy a nagy tét miatt vagy sem, végül is mindegy, de Golovin csapata futott az eredmény után.

Tea Pijevic elkapta a fonalat, ez sem segítette a remélt magyar feltámadást. 10-6-nál Klivinyi kapufát lőtt, az ötgólos előnyért támadhatott a horvát válogatott.

Micijevic lövéséhez a remek formában védő Bíró Blanka hozzá sem tudott szagolni, a vb-n eddig önmagát kereső átlövő éppen ellenünk kapta el a fonalat.

Bíró Blanka tartotta a lelket a válogatottban Fotó: MKSZ/Kovács Anikó

Az első félidőben összesen két gólt szerzett a magyar válogatott a belső posztokról, mindkettőt Klivinyi Kinga szerezte. Rajta kívül a jobbszélső, Lukács Viktória szerzett még (négy) akciógólt Klujber Katrin hétméteresei mellett. Tehát összesen két emberünk szerzett akciógólt 30 perc alatt. Ha Bíró Blanka nem véd világklasszis formában, akkor már az első félidőben elment volna a hajó.

A szünet után

Megint elszaladt öt góllal a horvát válogatott, ki más, mint Lukács vállalta a felelősséget, majd végre valahára Vámos Petra is megvillant. Érdemben nem változott a meccs forgatókönyve, a felzárkózásra esély sem volt, mivel a magyar válogatott halmozta a technikai hibákat. Nem brillírozott a horvát válogatott, de okosan lassította a játékot, kihasználta a magyarok védelmi megingásait. Micijevic pedig továbbra is próbálkozott, általában sikerrel.

Bíró továbbra is hozzátette a magáét, 18-12-nél fogott egy ziccert, a kontra után Simon Petra hozott össze egy hetest, amit Klujber belőtt. Negyedórával a vége előtt még mindig öt gól volt a különbség. A dörzsölt horvátok Simon oldalán vezették az akcióikat, és a Fradi ifi Eb-győztese nem tudta feltartóztatni az ellenfelet.

19-13-nál, negyedórával a vége előtt kért időt Golovin, minden mindegy alapon. Schatzl góljával csökkent eggyel a hátrány, Albek Anna bombájával lett mínusz négy, Klujber labdaszerzése után megfelezte a hátrányát a válogatott. Másfél perc alatt lett 19-16, hirtelen visszajött a meccsbe a magyar válogatott. Majd Simon okos, pattintott lövésével, a 4-0-s roham végén, 19-17-es hátránynál kért időt a horvát kapitány.

Bő tizenkét perc volt ekkor hátra. Schatzl labdát szerzett, a mínusz egy volt a tét. Simon azonban belement, Bíró ziccert védett, de járt a hetes a horvátoknak, plusz Lukács kapott egy kétperces büntetést. Milosavljevic vetett véget a horvátok rossz sorozatának.

Bíró újabb védése után Simon hozta vissza a reményt, de Milosavljevic góljával megint nőtt a különbség. Albek kiharcolt egy kétpercest, de Lukács tiszta helyzetből rontott.

Megint megfelezte a különbséget a magyar válogatott, öt perccel a vége előtt feljött 22-20-ra, majd 22-21-re. Kevesebb mint három perccel a vége előtt Klivinyi harcolt ki egy hetest. Klujber a kapufára dobta a hetest, majd a kipattanót belőtte. 22-22. Bíró ziccert védett, majd a vezetésért ment előre a magyar válogatott 1 perc és 2 másodperccel a vége előtt.

Klivinyi belőtte, a meccs során először vezetett a magyar válogatott. A horvát támadás végén Bíró kivédett egy horvát hetest. Emberhátrányban, negyven másodperccel a vége előtt kért időt Golovin. A magyar válogatott végül megőrizte az előnyét, és kiharcolta az olimpiai selejtezőn való részvételt.

Női kézilabda-világbajnokság, I-es középdöntő, 3. forduló: Magyarország–Horvátország 23-22 (8-11).

A magyar gólszerzők: Lukács 5, Klujber 9, Klivinyi 3, Simon 2, Albek 2, Vámos, Schatzl.

A mérkőzés hivatalos statisztikája ITT.

Borítókép: A csapat kiharcolta a győzelmet (Fotó: MKSZ/Kovács Anikó)