A Ferencváros elleni hős nehéz év után ünnepelhetett

A futballistának nem volt könnyű éve, tavasszal kölcsönben Törökországban szerepelt, de az Antalyaspornál nem kapott sok játéklehetőséget, így fokozott bizonyítási vággyal vágott neki az őszi szezonnak.

– A saját játékom hagy kívánnivalót maga után, sérülések is hátráltattak, úgyhogy nem mondanám, hogy az őszi fél év a legjobb fél szezonjaim közé tartozik. Csapatszinten viszont várakozáson felül teljesítettünk. Hazai pályán egyáltalán nem kaptunk ki, a csúcspont pedig talán a mostani, Fradi elleni győzelem volt, hiszen papíron sokkal esélyesebb csapat, a bajnokaspiráns ellen nyertünk, ami azért is fontos volt, mert korábban a Groupama Arénában nagyobb vereséget szenvedtünk, most azért is kicsit vissza tudtunk vágni.

A Paks vagy a Ferencváros az NB I esélyese?

A Paks az őszi szezont szombaton újabb rangadóval, a szintén dobogós helyen álló Fehérvár otthonában zárja, de annak a meccsnek az eredményétől függetlenül már mindenképpen a tabella első helyén áll.