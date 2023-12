Női kézilabda-vb: a magyarok kibeszélték a kudarcot

MA SEM MONDANA NEMET A FRADINAK

A magyar csapatból Bordás Réka nagyon nehéz helyzetbe került a vb-t megelőzően. Debrecenből igazolt a Fradiba, ott azonban nem kapott elég lehetőséget. A vb előtt egy hónapig kölcsönben Vácott játszott, hogy ne essen ki teljesen a formájából. Ő így beszélt:

„Valóban nem arra számítottam, ami a Fradinál velem történt. Kalandos időszak volt ez. Örültem a váci lehetőségnek, mert az egy hasznos időszak volt a számomra. A mai eszemmel – ismerve a történteket –, elfogadnám a Fradi hívását.

Tudom, hogy Montenegró ellen nekem is volt olyan százszázalékos helyzetem, amit be kellett volna lőni. Borzalmas érzés volt ez. Támadásban a második félidőre teljesen összecsuklottunk, majd a védekezés is.

Az a sok hiba, ami jellemezte a játékunkat összetörte mindazt, amit az első félidőben felépítettünk. Mi akkor is nyerni akartunk, küzdöttünk a végsőkig, ezzel most is így vagyunk. Nem adjuk fel az álmainkat, tovább akarunk jutni a nyolc közé. Vagy legalábbis a 9. helyen, ami még selejtezőt ér. Én is és a csapat is nagyon hisz ebben - nincs más lehetőségünk.”