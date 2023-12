Szoboszlai Dominiket a Premier League legjobb igazolásai közé sorolják

A lap arról is ír, hogy Szoboszlai kvalitásait a Liverpool korábbi legendája, Steven Gerrard képességeihez hasonlították, de ez a párhuzam egyelőre korai, hiszen a magyar játéka az utóbbi időben kicsit visszaesett. Aggodalomra azonban semmi ok, Szoboszlai ezzel együtt is nagyon okos igazolás volt Jürgen Klopp részéről.

A legdrágább a legjobb?

Bár a cikk elején leszögezték, hogy a nagy ár nem garancia arra, hogy be is válik az adott játékos, ennek némileg ellentmond, hogy a Premier League legjobb nyári igazolása a legdrágább lett: Declan Rice. Az Arsenal brit rekordösszegért, 116,6 millió euróért vette meg a 24 éves védekező középpályást a West Ham Unitedtől, amin sokan felvonták a szemöldöküket. A lap szerint azonban Rice őszi teljesítménye elnémította a benne kétkedőket.

Declan Rice az Arsenal játékának a motorja Fotó: EPA/Neil Hall

Ő volt az Arsenal középpályájának a szíve, minden akció keresztülfutott rajta, védekezett, támadott, kulcsfigurája annak, hogy a csapat az idény feléhez érve vezette a bajnokságot, és a 19. forduló után is az élen állhat a Liverpoolt visszaelőzve, ha ma este legyőzi a West Hamet. Bár nem ez Rice elsődleges feladata, kiemelik, hogy a Manchester United és a Luton ellen is drámai győztes gólt szerzett, a Chelsea ellen pedig hasonlóan fontos egyenlítő találatot jegyzett.

A Premier League 15 legjobb nyári igazolása:

1. Declan Rice (Arsenal) 116,6 millió euró

2. James Maddison (Tottenham) 46,3 millió

3. Guglielmo Vicario (Tottenham) 18,5 millió

4. Jeremy Doku (Manchester City) 60 millió

5. Micky van de Ven (Tottenham) 40 millió

6. Pedro Porro (Tottenham) 40 millió

7. Szoboszlai Dominik (Liverpool) 70 millió

8. Pau Torres (Aston Villa) 33 millió

9. Moussa Diaby (Aston Villa) 55 millió

10. Cole Palmer (Chelsea) 47 millió

11. Joao Pedro (Brighton) 34,2 millió

12. Mohammed Kudus (West Ham) 43 millió

13. James Ward-Prowse (West Ham) 34,8 millió

14. Thomas Kaminski (Luton Town) 2,9 millió

15. Ross Barkley (Luton Town) ingyen

Borítókép: Szoboszlai Dominik a Premier League hetedik legjobb nyári igazolása a szaklap szerint (Fotó: EPA/Adam Vaughan)